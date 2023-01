Esta semana será trascendental para el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, que se lleva a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Dolores integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari.

En el marco del asesinato ocurrido el 18 de enero de 2020 frente al boliche Le Brique de Villa Gesell, esta semana será el turno para declarar de los testigos que propuso la defensa encabezada por el abogado Hugo Tomei.



Frente a los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, la querella del abogado Fernando Burlando y la presencia de familiares y amigos del joven asesinado a golpes, prestarán testimonial los padres de los imputados, junto a Alejo Milanesi, Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo, amigos de los acusados.

Cabe recordar que, al comienzo de la investigación, tanto Milanesi como Guarino fueron detenidos, al igual que los ocho amigos que enfrentan el juicio oral. Finalmente, debieron ser sobreseídos en la causa por falta de mérito, aunque sus testimonios son claves: ambos se encontraban esa noche junto al grupo que le quitó la vida a Fernando.

Por su parte, Tomás Colazo es otro de los jóvenes que se encontraba esa noche en medio del grupo de rugbiers dentro del local bailable, aunque nunca fue imputado en la causa ni hay registros visuales de su presencia en el feroz ataque al estudiante de abogacía. No obstante, el croquis que presentó la fiscalía sí lo ubica a quien fuera considerado como el "rugbier 11" en la escena del crimen, con la salvedad de que no hay evidencia de que haya estado hospedado con el grupo.

Algunos de los restantes testimonios serán: Juan Ignacio Neme Correa, amigo de los rugbiers; Milagros Lemole Cómoli, novia de Juan Pedro Guarino; José Aníbal Legiza y Santino Franco Massagli, ambos amigos de Blas Cinalli; y la madre de Alejo Milanesi, Ana María Tártara.

En tanto, se espera la declaración de los padres de los imputados: Maria Alejandra Guillén, madre de Enzo Comelli; Erika Edith Pizzati, madre de Ayrton Viollaz; Mauro Ruben Pertossi, padre de Luciano y Ciro; María Paula Cinalli, madre de Luciano y Ciro Pertossi, y tía de Blas Cinalli; y, finalmente, Rosalía Zárate, madre del principal implicado, Máximo Thomsen.

Si bien esta es la lista oficial de testigos por parte de la defensa, se prevé que algunas declaraciones puedan ser desestimadas por las partes.

Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: qué pasó en la segunda semana



Fisura del pacto de silencio, pericias claves, autopsia y chats, entre muchas otras cuestiones claves.

Lunes 9 de enero



Carolina Giribaldi Larrosa, médica generalista que acudió al lugar del ataque para atender a Fernando, confirmó que la víctima no tenía signos vitales. Luego continuó el relato de Diego Duarte, médico forense que le practicó la autopsia a Fernando. En su declaración se mostraron las fotografías del análisis y explicó que "murió producto de un traumatismo grave de cráneo producto de múltiples golpes. No fue solo un golpe, es una sumatoria de todas las lesiones que tuvo en diversos órganos".





Martes 10 de enero



Fue uno de los días más claves de la semana ya que un perito de la PFA mostró los chats que hubo entre los rugbiers antes y después del crimen. Entre ellos se destacan los mensajes que se sustrajeron de los celulares de: Matías Benicelli, Juan Pedro Guarino, Ciro y Lucas Pertossi y Blas Cinalli.

Entre los chats los más elocuentes y que ponen en jaque el ataque son: “Nos peleamos, ganamos contra unos chetos, los rompimos. Nos vamos al centro a premiar”, “yo lo único que quiero es tomar un vino y fumar flores”, “chicos no se cuenta nada de esto a nadie”.

Miércoles 11 de enero



Fue el turno de los peritos que hicieron investigaciones en las prendas de los acusados. Se constató que se incautaron más de 50 prendas de los acusados y que al menos diez presentaron manchas hepáticas.

A su vez confirmaron que Fernando Báez Sosa no tenía alta graduación alcohólica al momento del ataque y asesinato: “Se recibieron tres muestras de sangre de la víctima, en correctas condiciones. Se peritó una sola de ellas y dio positivo de alcoholemia con 0,7 gramos por litro y negativo el análisis toxicológico".

Jueves 12 de enero



Uno de los acusados, Luciano Pertossi, decidió declarar y “fisurar” el pacto de silencio. Se constató que, en todo momento durante la proyección de los videos, en donde se confirmó su presencia en el ataque, estaba nervioso por lo que se paró, habló con su abogado Hugo Tomei y luego pidió la palabra.

"Quiero aclarar algo, ¿lo hago? yo no estaba ahí", comenzó la defensa del joven. "Deducí que decían que yo venía de ese lado, yo no estaba ahí", continuó su declaración el joven. De forma inmediata el fiscal le preguntó: "¿Dónde estaba?" a lo que Luciano respondió "No voy a responder".

Viernes 13 de enero



Se dieron testimonio dos bomberos voluntarios que asistieron a Fernando en el lugar del ataque, frente a Le Brique. Allí ratificaron que la víctima no tenía signos vitales desde hace tiempo. Luego, finalizó la jornada con el relato de Pablo Zapata que en 2019 denunció la agresión y robo de su moto por parte de Lucas Pertossi.