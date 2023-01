Tras anunciar un convenio con Casio, el exfutbolista le sigue sacando jugó a la pelea mediática con su ex después de la canción con Bizarrap que batió récords

El ex jugador arribó a la jornada del torneo de fútbol 7 en el automóvil al que hizo referencia su ex pareja

Lejos de hacerse problemas por la incendiaria canción que le dedicó Shakira en la Session 53 con Bizarrap, Gerard Piqué le sigue sacando jugo a la pelea mediática. Y este domingo, dos días después de anunciar un acuerdo con Casio, llegó a las oficinas de la Kings League a bordo de un Twingo, el auto que eligió su ex pareja para burlarse de Cara Chía, la nueva relación del ex futbolista.

“Cambiaste una Ferrari por un Twingo”, dice en una parte el tema que compuso la artista colombiana de 45 años y que fue presentado junto al argentino Bizarrap. Claramente, Piqué recogió el guante y apareció en la sede del torneo de fútbol 7 del que es parte como organizador a bordo del mencionado automóvil de Renault.

El presi @3gerardpique acaba de llegar pic.twitter.com/o5ZFeiENaf — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) January 15, 2023

No es la primera referencia que hace el ex defensor del Barcelona a lo sucedido con el tema que escaló mundialmente en todos los rankings apenas se publicó. Días atrás, en el medio de una reunión virtual con otros integrantes del certamen que promociona, mostró su reloj de marca Casio y anunció un acuerdo con esa empresa. Otra clara respuesta a su ex pareja, que en la letra de la canción que le dedicó apuntó: “Cambiaste un Rolex por un Casio”.

El futbolista campeón del mundo con España es uno de los creadores del Kings League junto al streamer Ibai Llanos y está aprovechando cada presentación pública que tiene por ese certamen para responderle a Shakira. La enorme repercusión que tuvo el tema pareció impulsar a Piqué a utilizarlo como una plataforma para promocionar su nuevo emprendimiento.

El pícaro comentario del Kun Agüero a Piqué sobre la canción de Shakira: "Se la dedicó entera"

La Bizarrap Session con Shakira sigue causando revuelo y los números impactan. Ya lleva 89 millones de reproducciones en Youtube y es uno de los tópicos más instalados en redes sociales. En ese sentido, Gerard Piqué eligió no ignorar la trascendencia del hit que tiene más de una indirecta para él y aprovechó la ola mediática para cerrar un contudente acuerdo: firmó con Casio e hizo referencias públicas al respecto. El anuncio fue durante la transmisión de la Kings League y quien sorprendió con un comentario elocuente fue el Kun Agüero.

“Casio y la Kings League han llegado a un acuerdo de patrocinio”, dijo el español y luego repartió relojes de la marca de origen japonés a todas las personas que lo acompañaban en la transmisión de stream y agregó: “Te digo una cosa, esto es un reloj para toda la vida”.

En ese momento, Ibai Llanos le pregunta el Kun por qué pensaba que Casio había sido elegido como patrocinador Sin dudar, ni titubear, el ex jugador del Manchester City respondió con seriedad: “Es por la canción de Shakira” y los presentes explotaron en risas. Luego le repreguntaron: “¿Crees que la canción de Shakira va por Piqué?” y una vez más el Kun hizo reír a todos al responder: “Creo que sí, se la dedicó enterita”.Todo esto se debe a que en la canción, la artista colombiana dice que él cambió un Rolex por un Casio y una Ferrari por un Twingo. Esto generó la reacción de las marcas que aprovecharon la exposición y el alcance que estaba teniendo el tema para poder sacar algún tipo de beneficio. Sin embargo, lo inesperado fue que el ex jugador del Barcelona se aliara con la marca.