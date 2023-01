Mar del Plata: golpean a basquetbolista etíope de Racing

El basquetbolista de nacionalidad etíope que se desempeña como jugador en Racing Club, Alfieri Welega Fresno, sufrió un ataque racista por parte de un grupo de jóvenes en Playa Grande, Mar del Plata, y se encuentra internado.



Durante la noche del jueves, Fresno y otros compañeros del conjunto de Avellaneda salieron a bailar a “Mr. Jones”, un boliche de la zona VIP de la ciudad balnearia. En ese momento, el deportista de 19 años comenzó a recibir insultos y comentarios racistas. Cuando se retiraron del lugar, ya en la calle, siguieron escuchando dichos aberrantes.

“Ey negrito, negrito”, fueron algunos de los gritos que oyeron los jugadores. En un principio, uno de los agresores intentó justificarse y aseguró que llamaban a un tal “Pedrito”, pero otro de los miembros del grupo atacado sostuvo que también gritaban “saquen a este negro de acá y a este otro porque los rompo todos”.

Después de ese mal momento que tuvieron que pasar, los jóvenes amigos de Fresno decidieron intervenir. Tres de ellos, incluído el basquetbolista, se trenzaron a golpes de puño contra otras cinco personas.

Cuando terminó la pelea, Fresno comenzó a sentirse mal y lo tuvieron que llevar de urgencias al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Dr. Oscar Alende en estado inconsciente, donde quedó internado. En ese contexto, se informó que su familia viajó hacia Mar del Plata para asistir a la víctima.

Repudio y solidarización





Desde Racing Club, emitieron un tuit en repudio a lo ocurrido. “Repudiamos el ataque racista sufrido por Alfieri Welega Fresno, jugador del equipo U19 de básquet del club, y la agresión padecida con sus compañeros en la ciudad de Mar del Plata”, expresaron en la cuenta de Twitter oficial.



En tanto, las autoridades del club informaron que el ataque fue denunciado ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). “Nos solidarizamos con los afectados y sus seres queridos. El caso ya fue denunciado ante @inadi”, indicaron.

El joven, que mide 1,78 metros de altura y es oriundo de Etiopía (África), juega como escolta en Racing Club de Avellaneda, donde es conocido como “Yoni”.

Si bien algunas versiones indican que solo hubo tres personas en la confrontación, en el entorno del basquetbolista de Racing ratifican que el grupo que atacó estaba compuesto por alrededor de “8 y 10 personas” y lo hicieron “por negro”.

Hasta el momento, no se conocieron novedades oficiales sobre la situación de los agresores. La Policía aguarda por la recuperación del joven para que brinde su declaración.

