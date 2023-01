Messinho, la nueva promesa del fútbol brasileño

La Copa São Paulo de Futebol Júnior, comúnmente conocida como la Copinha, es uno de los torneos juveniles más importantes de Brasil, y una excelente oportunidad para comenzar a observar los próximos talentos sub-20 del país vecino. Fue allí, por ejemplo, donde Endrick dio sus primeros pasos, sorprendió con sus increíbles registros goleadores con apenas 15 años y llevó a Palmeiras a conquistar el trofeo por primera vez el año pasado, tras vencer a Santos en la final. Con aquella victoria como punto de partida, el explosivo delantero consiguió un millonario pase a Real Madrid, pero en el club paulista ya observan a quien puede ser la próxima gran estrella del equipo. ¿Su nombre? Messinho.

Con tan solo 15 años, Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves no suele elegir portar el apodo que le pusieron los medios y entrenadores brasileños por la presión que le ha significado a muchos que han sido apodados el “nuevo Messi” en el pasado, aun considerando que la Copinha es tierra fértil para apodos fuera de lo común (están inscriptos un total de ¡doce! chicos con variantes de “Riquelme”). Pero no esconde el motivo de cómo se originó: “El nombre de Messinho surgió a raíz de la comparación, porque intento llevar siempre la pelota pegado al pie”, reconoció hablando con el diario catalán Mundo Deportivo en julio. “Siempre que podía lo veía jugar a él y los partidos del Barça y he intentando fijarme siempre en lo que él hacía”.

El primer gol de Estêvão Willian en la Copinha





Pero su habilidad ya comienza a justificar la ilusión y las comparaciones con el capitán argentino. El jueves ya tuvo su debut goleador en la competición ante Sampaio Corrêa, justamente con un movimiento que recuerda a Leo. Recibiendo tirado sobre la derecha, se acomodó para su zurda, enganchó hacia adentro eludiendo a un defensor y sacó un tiro a colocar al primer palo, pero también demasiado potente para que el arquero rival reaccione a tiempo. Fue el cuarto de una abultada goleada de Palmeiras por 6-0, que le permitió avanzar en su defensa del título a los dieciseisavos de final.

La Copinha se posiciona como la gran oportunidad para Estêvão Willian de hacerse conocido a nivel nacional, pero quienes siguen el fútbol juvenil brasileño ya llevaba un tiempo en el radar. El año pasado ya fue convocado para la selección sub-17 y fue campeón del Brasileirão, la Copa do Brasil y la Supercopa en la misma categoría con su equipo, además de quedarse también con los campeonatos paulistas sub-15 y sub-17. Sus dotes goleadoras ya habían empezado a aflorar en este último, donde encontró el arco rival 23 veces en 34 encuentros. Recordatorio: cumplirá 16 años en abril.

De manera muy similar a lo que ocurrió con Endrick, el número 7 se convirtió rápidamente en una marca y en objeto de interés de gigantes europeos que miran con cada vez más detenimiento el mercado sudamericano para buscar joyas antes de que exploten. Ya cuando tenía apenas 10 años se convirtió en el atleta más joven de Brasil en firmar un convenio comercial con Nike. Y hace exactamente un año Barcelona ya posaba sus ojos sobre él, aunque Palmeiras rechazó los acercamientos del club blaugrana en aquel momento.

Ofertas

En el club paulista no están apresurados porque se vaya, al menos eso dan a entender: “Palmeiras ya rechazó una oferta de 30 y de 35 millones de euros por ‘Messinho’ y ahora tiene encima de la mesa una de 40″, desveló João Paulo Sampaio, director del fútbol base. Esa última oferta a la que se refiere es nada menos que del Paris Saint Germain, donde brilla su ídolo Messi. La idea, sin embargo, es que en abril de 2023 renueve con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Algo similar a lo que sucedió con Endrick.

Mientras tanto, Estêvão mantiene los pies sobre la tierra: “Es una sensación muy buena porque se reconoce mi trabajo, pero tengo que seguir trabajando fuerte para llegar a mi objetivo”, le contó a Mundo Deportivo. En ese aspecto es fundamental su padre Ivo, que lo acompaña de cerca durante todo el proceso: “Trato de meterle en la cabeza la humildad, que nunca la pierda, inculcarle que lo importante es disfrutar de lo que uno hace, y no donde llega”, apunta. Pero el adolescente tiene sus metas firmemente puestas: “Mi sueño sería ir a Europa y jugar en el Barcelona”, admite el delantero. En su excompañero Endrick tiene un muy claro patrón que podría copiar, ahora depende de él poder alcanzar sus objetivos.