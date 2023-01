"The Challenge Argentina", nuevo reality con famosos

Por si Gran Hermano y El Hotel de los famosos 2 no es suficiente para la televisión, muy pronto llega a Telefe y Paramount+ "The Challenge Argentina, El Desafío", se trata del exitoso reality original de MTV que por más de dos décadas ha estrenado 38 temporadas y originado múltiples spin-offs. Es una superproducción impactante que une el reality y el deporte.

Tras convertirse en un éxito mundial, estrenará en Argentina la edición local del formato de competencia física y convivencia que empuja todos los límites. The Challenge es acreditado como el reality pionero y creador de las competencias físicas en la TV y fue nombrado por Buzzfeed como “el reality show más influyente en la historia de la tv".

¿Quiénes participaran de "The Challenge Argentina, El Desafío"?



Con la conducción de Marley y 18 participantes famosos que deberán ponerse a prueba y superar el mayor desafío de sus vidas: Sol Pérez, Rodrigo Mora, Floppy Tesouro, Lizardo Ponce, Jujuy Jiménez, Fernando Burlando, Lionel Ferro, Benjamín Alfonso, María Fernanda Callejón, Rodrigo Cascón, Oky Appo, Virginia Elizalde, Julieta Puente, Yeyo De Gregorio, Claudia Albertario, Eva Bargiela, Carolina Duer y Adrián Cormillot.

En 2023 llega la mayor competencia donde el deporte y el reality se unen en #TheChallengeArgentina 😮



18 famosos deberán dejar todo y más, poniendose a prueba por tierra, aire o agua 🤯 El mayor desafío de sus vidas junto a la conducción de @marley_ok 🙌 pic.twitter.com/ZChF9vvUon — telefe (@telefe) January 10, 2023

Para competir en The Challenge Argentina, El Desafío necesitarán una combinación de habilidades físicas, mentales y sociales. Los participantes se enfrentarán en una competencia sin precedentes, con desafíos extremos por tierra, aire y agua que empujarán tanto su mente como su cuerpo. Además, estarán obligados a vivir juntos en una misma casa durante todo el reality. Los jugadores tendrán que ganar cada prueba poder para evitar la eliminación y llegar al reto más difícil: la gran final.

Al final, solo las mentes más fuertes ganarán y conseguirán entrar en la primera competencia mundial de The Challenge, donde representarán a su país con la esperanza de ser el primer campeón mundial.

Actualmente, The Challenge All Stars, contenido original de Paramount+ se encuentra disponible en el servicio.

Morgan Freeman se une a Nicole Kidman en su nueva serie de Paramount+



El ganador del Oscar Morgan Freeman se unió al elenco de la serie original de Paramount+ "Lioness", protagonizada y producida por Zoe Saldaña y también protagonizada por Nicole Kidman, quien es productora ejecutiva, y Laysla De Oliveira.

Freeman interpretará a Edwin Mullins, el Secretario de Estado de los Estados Unidos en el programa, de Taylor Sheridan, MTV Entertainment Studios y 101 Studios.

"Lioness" se basa en un programa de la CIA de la vida real y sigue a Cruz Manuelos (De Oliveira), un joven infante de marina tosco pero apasionado reclutado para unirse al Equipo de compromiso Lioness de la CIA para ayudar a acabar con una organización terrorista desde adentro. Saldaña interpretará a Joe, la jefa de estación del programa Lioness encargada de entrenar, administrar y liderar a sus agentes encubiertos.

El elenco regular de la serie Lioness también incluye a Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Stephanie Nur y Hannah Love Lanier. La serie cuenta con la producción ejecutiva de Sheridan, David C. Glasser, Saldaña, Kidman, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Jill Wagner, Geyer Kosinski, Michael Malone y John Hillcoat.