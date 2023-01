Santa Fe: destete precoz de los terneros ante la sequía

Una decisión extrema para intentar salvar un pequeño porcentaje de hacienda vacuna en el norte de esta provincia, ante la implacable sequía que no parece interrumpirse por ahora, adoptaron el gobierno santafecino y las entidades reunidas en la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe): se promoverá entre los productores ganaderos el destete precoz de los terneros para asegurar su supervivencia y mejorar las posibilidades de las vacas adultas y su productividad futura.

En tal sentido, se sugirió relevar y poner a disposición aquellos lugares aptos en infraestructura, y en particular con el aporte de agua de calidad, para concentrar los terneros destetados, en predios tales como el del estado provincial en Las Gamas (departamento Vera), los de sociedades rurales y feedlots con capacidad para albergarlos.

Esto provocará un movimiento inusual de rodeos en los departamentos Vera, General Obligado, 9 de Julio y San Cristóbal, donde tiene preponderancia la actividad de cría.

Impactantes imágenes del norte de Santa Fe. Una sequía devastadora, sin precedentes en cuanto a su duración y amplitud territorial. pic.twitter.com/ztkT99Z9mn — Augusto Gastaldo (@AguGastaldo) January 12, 2023

Productores consultados admitieron que dado el panorama similar que se registra en el sur de las provincias de Chaco y Santiago del Estero, lindantes con Santa Fe, seguramente se buscarán campos menos comprometidos por la falta de agua, en la zona central de este territorio.

La decisión de adoptó en las reuniones que concretaron el ministro de la producción, Daniel Costamagna, y miembros de la conducción de Carsfe, encabezados por su presidenta, Sara Gardiol, en la sede de la Sociedad Rural de Reconquista y en la Estancia Las Gamas, en Vera.

“El problema es actual; las consecuencias serán futuras”, se resaltó en un comunicado donde se mencionó que los productores asistentes también solicitaron en repetidas ocasiones la “urgente atención” para quienes trasladan agua para la hacienda en los Bajos Submeridionales.

Se planteó la posibilidad de gestionar cubas, tanques y cisternas para que los productores puedan usarlas aportando su propia movilidad; también reclamar a las comunas beneficiarias de subsidios para la compra de cisternas que las pongan al servicio de los productores, asimismo como otros recursos y herramientas que puedan ser de utilidad para la extracción de agua; que intercedan ante Vialidad Provincial para mejorar los caminos y accesos, para facilitar el transporte de agua y que los productores tengan acceso al alimento para la hacienda, en particular en el invierno que se anticipa será muy crítico, especialmente considerando la escasa disponibilidad de maíz y forrajes en la región.

Los funcionarios provinciales se comprometieron a mantener un contacto permanente para el seguimiento de los temas y a realizar una nueva reunión en los próximos quince días. “Queda en manos de los productores y de las instituciones que los representan ejercer, de manera coordinada, una intensa acción continua en la cual se planteen y resuelvan los problemas que enfrentamos”, señaló el comunicado de Carsfe, entidad que surgió de la fusión de Carclo y Carzor, en mayo de 2001, y está integrada por 35 sociedades rurales de la provincia.

Problemas



En tanto, esta mañana la intendenta de Vera, Paula Mitre, alertó que “la sequía es tan intensa que complica la fecundidad de las vacas y provoca abortos y nacimientos fallidos”.

Ante una consulta, la intendenta de la cabecera de uno de los departamentos más castigados por la sequía lamentó los bajos milimetrajes de lluvia de los últimos días. “Los pronósticos siguen sin darnos buenas noticias”, dijo Mitre en declaraciones radiales, aunque aclaró que “seguiremos luchando y no vamos a bajar los brazos para salir adelante y poder sobrellevar esta tremenda sequía por tercer año consecutivo”.

Estimó necesario que “se tome conciencia” de lo que está ocurriendo en el norte de Santa Fe, porque: “Parece que estamos naturalizando una situación que debería ser excepcional. Tal vez, en 45 días estemos hablando de un panorama totalmente diferente, ahora por lluvias excesivas. Esa es nuestra realidad en el norte santafesino”.

Al referirse a las consecuencias productivas, Mitre explicó: “Aún no se pueden calcular, porque la sequía no termina. Hay mortandad de ganado, estamos teniendo problemas de abortos, de nacimientos fallidos, y en muchos de los casos las vacas no se pudieron servir producto del estado corporal en el que se encuentran”.

Días atrás, un productor de la zona de Reconquista graficó ante este diario los problemas cotidianos que se observan cuando algún ganadero intenta retirar hacienda de la zona antes que mueran por falta de alimento y agua. “A veces se quieren retirar los vacas de los potreros, pero cuando llegan los camiones no se puede conseguir que suban porque están puro hueso. Eso apena y significa un enorme gasto”, dijo.