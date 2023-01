Shakira y Bizarrap provocaron un temblor en los medios de todo el mundo y en las redes sociales luego de que este miércoles por la tarde presentaran su último tema musical: BZRP Music session #53. La canción sonó durante horas en todas las radios y era tema de conversación en cuanta plataforma hubiera disponible: Twitter, Instagram, WhatsApp, Facebook... Sobre todo por una letra llena de mensajes al ex marido de la cantante colombiana, el exfutbolista catalán Gerard Piqué y a su actual novia, Clara Chía.

Uno de los pasajes que más repercutió tenía que ver con cuatro reconocidas marcas que están en el imaginario colectivo: Ferrari y Rolex, por un lado, y Twingo (Renault) y Casio, por otro. “Yo valgo por dos de 22 / Cambiaste un Ferrari por un Twingo / Cambiaste un Rolex por un Casio”, dice la ácida letra compuesta por ambos artistas.

La primera parte hace referencia a la edad de Chía, 22 años. La segunda pone de relieve las diferencias de calidad, precio y prestaciones entre un automóvil de la marca italiana y el icónico y económico Twingo francés. También el lujo que supone tener un reloj suizo sobre la muñeca versus uno digital japonés. Lugares comunes que ilustran muy bien cómo ve Shakira la distancia que la separa de la mujer por la cual la dejó Piqué.

Rápidos de reflejos, los encargados de la comunicación de Renault decidieron subirse a la ola que agota las redes sociales desde entonces y respondió con una serie de sutilezas e ironías al éxito del momento. “Pa tipos y tipas como tú. ¡Sube el volumen!”, dice el tuit haciendo referencia a la música. Pero no termina allí: una fotografía de la versión eléctrica actual del Twingo, rojo pasión, con el número ¡22! estampado en la puerta al que hace referencia la artista colombiana en su texto, ilustra la publicación. Y después los tags más ¿hirientes?: #claramente #joven #travieso, entre otros tantos.

Auto versátil

El Twingo es una de las variantes eléctricas que actualmente ofrece la marca francesa a sus clientes en Europa. Se puede conseguir por unos 25 mil euros y es considerado “el rey de los vehículos urbanos” por su versatilidad y bajo consumo. La automotriz lo presenta como “vibrante, astuto y personalizable, fiel a su atractiva personalidad, que ha sido la clave de su éxito”.

Este modelo eléctrico puede tener una autonomía de hasta 185 kilómetros en ciudad, sin activar el aire acondicionado o la calefacción. El tiempo de recarga convencional en un hogar puede ser de 12 horas, aunque ese tiempo se reduce significativamente en centros de recarga urbanos o si se tiene una conexión específica en casa, de acuerdo a la información suministrada por la marca.

Uno de los versos que más llama la atención, y que parecería una indiscutible indirecta a Piqué, es en el que lo califica, sin decirlo, como alguien que no la merecía, que le quedó grande y tuvo que buscarse a una mujer a su altura. La mujer, sin duda, sería Clara Chía:

Esta no fue la única mención a Chía en la canción, pues en una suerte de precoro, la barranquillera canta: “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena Clara-mente, es igualita que tú”. Shakira, autodenominándose como loba, le confiesa a Piqué que ya sabía de su infidelidad: “Sorry, baby, Hace rato, que yo te vi tocar ese gato”.

La cantante, consciente de los efectos de sus indirectas en Monotonía, parece no importarle e incluso lo reta: “Esto es pa’ que te mortifique, mastique, trague, mastique”.

En otro momento de la canción, la barranquillera parece dejar entrever que Piqué estaría intentando un acercamiento, un regreso que Shakira descarta taxativamente: “Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques”.