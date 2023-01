Denuncian a Pablo Ledesma tras participar de una pelea

El exjugador de Boca, Pablo Ledesma fue denunciado penalmente tras participar en una pelea callejera en Mina Clavero, Córdoba. La misma ocurrió el pasado 31 de diciembre, aunque hace unas horas trascendieron las imágenes del terrible episodio.

La presunta víctima denunció que fue atacado por tres personas. Al parecer, los hombres lo "chicanearon" por un tatuaje de River en el brazo y todo acabó en una brutal pelea, donde quedó involucrada su esposa y su hermano, con quienes vacacionaba.

José, el hombre agredido, declaró en un programa de televisión: "Íbamos caminando y nos cruzamos con Pablo Ledesma. Él me ve el tatuaje de River, me hace una chicana, le respondo y viene el grupo que estaba con él y me empezaron a pegar".

La víctima detalló que fue empujado al piso, se golpeó la cabeza con el asfalto y Ledesma habría sido quien le “pegaba piñas en la cabeza”.

Finalmente, el denunciante especificó que su hermano y su esposa también recibieron agresiones.

''Chiquito'' Romero se lesionó, pero viajará a San Juan



El arquero Sergio Romero no se entrenó ayer en Boca Juniors por una molestia muscular, pero el cuerpo técnico descarta una posible lesión importante, por lo que lo incluyó en la delegación que viajará a San Juan para jugar contra Everton, de Chile, mañana.

Los problemas en ese puesto continúan en Boca, ya que esta semana Agustín Rossi firmó un precontrato con Flamengo, de Brasil ,y podría dejar el club ahora o en junio, y se le sumaron las molestias físicas en Romero, quien todavía no debutó por sus múltiples dificultades musculares desde su llegada a mediados de 2022 y ahora fue convocado por primera vez.



De hecho, la expectativa del entrenador Hugo Ibarra pasa por contar con Romero para esta temporada, con Copa Libertadores incluida, luego de recuperarse de una intervención en la rodilla derecha. El objetivo es que sume 45 minutos este viernes a las 21.30 contra Everton.

"Chiquito" arrastra una larga inactividad, con solamente 37 partidos en los últimos ocho años, y siempre fue cuestionada su aparición en la selección argentina por esta causa.



Su último partido fue el 6 de marzo de 2022, en una derrota de su equipo de entonces, Venezia, de Italia, por 4-1 frente a Sassuolo.

Los probables titulares para ese cotejo ante los chilenos serían justamente Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Nicolás Valentini y Agustín Sández; Óscar Romero, Ezequiel Fernández y Martín Payero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Luca Langoni.

Los otros futbolistas que viajarán a San Juan son el otro arquero que jugaría el segundo tiempo; Leandro Brey, Facundo Roncaglia, Pedro Vellurtas, Aaron Molinas, Mauricio Benítez, Jabes Saralegui, Alan Varela, Brandon Cortés, Cristian Medina, Simón Rivero, Nicolás Orsini y Luis Vázquez.