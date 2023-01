Brote de diarrea en Florianópolis: cómo prevenir el contagio

Las personas que quieran viajar a Florianópolis, ubicada en la región sur de Brasil, deben tener en cuenta algunos cuidados de prevención frente al brote de diarrea que se está produciendo en esa zona. La Secretaría Municipal de Salud de Florianópolis informó que se encuentra investigando cuál es la causa del brote y dio recomendaciones para protegerse.

Según datos de la Vigilancia Epidemiológica, desde el inicio del año hasta el martes pasado, 1.251 personas han concurrido a las Unidades de Atención de Emergencia (UPA) de Florianópolis con síntomas de “enfermedades diarreicas agudas”.

Por un lado, 914 personas fueron con síntomas de diarrea para atenderse en la UPA Norte, situada en la playa de Canasvieiras. Ese centro atiende, en su mayoría, a veraneantes y residentes de las playas del norte de la isla, como Ingleses, Praia Brava y Jurerê. Las otras consultas fueron realizadas en la UPA Sur, situada en la playa de Campeche y que también atiende a bañistas de playas vecinas como Lagoinha do Leste, Morro das Pedras y Pântano do Sul.

En la mayoría de los casos, los pacientes presentaban síntomas como vómitos, dolor abdominal y aumento del número de deposiciones con heces blandas o líquidas.

Ante el brote de diarrea, la Secretaría de Salud de Santa Catarina informó que “las enfermedades diarreicas agudas pueden estar causadas por diferentes agentes como virus, bacterias, hongos, siendo los más comunes los rotavirus y norovirus y la bacteria Escherichia coli”.

Algunos comportamientos que pueden causar la enfermedad son el consumo de agua, hielo o alimentos contaminados de origen desconocido; el consumo de carne, pescado y/o marisco crudos o poco cocinados; los alimentos sin la conservación necesaria; el baño en aguas de playa inadecuadas o contaminadas; el contacto directo con una persona enferma; y falta de higiene, como lavarse las manos con frecuencia.

En general, los casos son leves y pueden durar hasta 14 días. Sin embargo, en niños y ancianos puede producirse una deshidratación grave. Por lo tanto, es importante prestar atención a los síntomas. Si la persona afectada no mejora o presenta complicaciones, se debe buscar atención médica de inmediato.

También comunicaron que los equipos técnicos del Consejo de Vigilancia Epidemiológica, del Consejo de Vigilancia Sanitaria y del Laboratorio Central de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Santa Catarina, realizaron una reunión con los municipios de la Gerencia de Salud de Itajaí, donde un aumento en el número de casos de la enfermedad, así como con la ciudad de Florianópolis, en conjunto con los equipos regionales.

Durante esa reunión, que se hizo el viernes pasado, se consensuó que se iba a obtener más información sobre los síntomas presentados por los pacientes y a definir los detalles de la colecta de muestras para identificar las razones del brotes.

Colecta de muestras

Las muestras obtenidas por las unidades centinelas serán procesadas por el Laboratorio Central de Salud Pública de Santa Catarina (LACEN). Se estableció la recolección de tres a cinco muestras por semana en cada ciudad.

Para prevenir la diarrea, la Secretaría de Salud recomendó lavarse las manos con frecuencia o utilizar alcohol en gel, especialmente antes y después de ir al baño, cambiar pañales, manipular y preparar alimentos, dar el pecho y tocar animales. También hay que beber mucha agua siempre que esté filtrada, tratada o hervida. No se debe consumir agua sin conocer su origen. No usar hielo de origen desconocido.

No se debe consumir alimentos que ya estén vencidos, aunque tengan buen aspecto. No deben consumirse alimentos deteriorados, con el aroma, el color o el sabor alterados. No hay que ingerir alimentos enlatados si el envase está aplastado.

Hay que evitar comer alimentos crudos o poco cocinados, especialmente carne, pescado y marisco, o alimentos de origen desconocido. Se deben envasar bien los alimentos antes de meterlos en la heladera. No hay que bañarse en aguas de playa inadecuadas o contaminadas.

Se debe lavar las frutas, verduras y hortalizas con una solución de lavandina al 2,5% (diluya una cucharada de lavandina en un litro de agua durante 15 minutos y lávela con agua corriente para eliminar los residuos). Se deben lavar y desinfectar las superficies y utensilios utilizados en la preparación de alimentos.

Con respecto a la situación del agua de las playas, el 28 de diciembre pasado el Instituto del Medio Ambiente del Estado de Santa Catarina (IMA) divulgó un informe de aptitud para el baño de la temporada 2022-2023. Según el análisis, 109 de los 237 lugares evaluados del litoral de Santa Catarina son aptos para bañarse, lo que representa el 45,99%. En Florianópolis, 34 de los 87 puntos donde hay recogida están en condiciones de recibir bañistas, lo que representa el 39,08%.

El gerente de Laboratorio y Mediciones Ambientales, Marlon Daniel da Silva, dijo que las lluvias torrenciales han afectado las zonas de baño de las playas de la región de Santa Catarina “como es imposible controlar o contener las lluvias, sus daños y pérdidas, aconsejamos que se evite el baño durante al menos 24 a 48 horas después de las lluvias, especialmente en lugares cerca de la salida de tuberías, zanjas, arroyos o ríos, así como en lugares con agua estancada “, enfatizó.

El tratamiento de los efluentes domésticos es competencia municipal. Por lo tanto, señaló el IMA, las quejas relativas a la llegada al mar de materiales contaminados con olores característicos deben comunicarse inmediatamente a la Vigilancia Sanitaria de cada municipio.

Los análisis realizados por el IMA se basan en la Resolución 274/2000 del Conama y tienen como parámetro la Escherichia coli, que es una bacteria que se encuentra en el aparato digestivo de los animales de sangre caliente.

El lugar se considera apto para el baño cuando en el 80% o más de un conjunto de muestras obtenidas en cada una de las cinco semanas anteriores, recolectadas en el mismo lugar, hay un máximo de 800 Escherichia coli por 100 mililitros.