La cantante venezolana acusó a Shakira y Bizarrap de plagio

La artista venezolana Briella, conocida en redes sociales como BriellaMusic, acusó a Shakira y Bizarrap de haber plagiado una de sus creaciones para la elaboración del BZRP Music Session #53, sencillo que hizo su debut oficial en YouTube el miércoles y acumula más de 34 millones de reproducciones.

A través de su cuenta de Instagram, y minutos después del estreno del clip musical, la también compositora admitió haber recibido cientos de mensajes en los que usuarios de distintas plataformas advirtieron haber encontrados semejanzas entre ambas sencillos.

Acto seguido, procedió a compartir un video comparativo entre ambas canciones en Twitter. “¿Qué opinan ustedes?”, preguntó a sus seguidores.

Mi canción “Solo tú” (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy)



— Briella (@briellamusic) January 12, 2023

“Estoy en shock. La melodía es igual a la de Solo Tú”, añadió por medio de una historia de Instagram. “Solo Tú” fue lanzada en el mes de julio y cosechó casi un millón de vistas. Una hora más tarde, Briella subió una segundo posteo en el que ahondó sobre lo sucedido.

“No sé que hacer. Estoy hasta temblando. El Bizarrap Session lleva 30 minutos y tengo el buzón colapsado tanto en Twitter como en Instagram con mensajes de lo parecida que es la Bizarrap Session a mi canción Solo Tú. El coro está en la misma tonalidad”, señaló para empezar.

“Es demasiado parecida”, opinó y se justificó una vez más: “No son cosas mías solamente. Me escribió un gentío. Y no sé que hacer”. “Yo la amo a Shakira y es hasta un honor que me plagie. Pero no. Es muy parecida. No se qué hacer realmente”, remarcó una vez más.

Admiración y sorpresa

Aclaró en otra de sus publicaciones que “este video no lo hice con la intención de desprestigiar a Biza ni a Shakira. Yo los admiro. Soy fan de toda la vida de Shakira. Trabajo todos los días para ser artista, ser compositora y ser cantante. Ella fue y es una inspiración enorme”.

Sin embargo, señaló: “De verdad, si mi canción fue utilizada como sample (muestra) o como inspiración de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito. Para mí vale demasiado. Si me hubiesen preguntado ‘mira, queremos una partecita de tu canción para Shakira’ les hubiese dicho que claro”.

En un último video, Briella dijo sentirse “un poco nerviosa” debido a que “a mí no me gusta la polémica ni los problemas”. “Me han llegado también mensajes muy feos. No quiero que piensen que esto lo estoy haciendo con mala intención. Para mí sería un honor tener créditos en esta canción”, cerró.

No es la primera vez que Shakira enfrenta acusaciones respecto a la originalidad de sus canciones. En 2010, Wilfredo Vargas la acusó de plagiar su tema “El negro no puede” en el hit “Waka Waka”. Cuatro años más tarde, el también dominicano Ramón Arias Vásquez presentó una demanda por el tema ”Loca”.