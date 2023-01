Cuatro argentinos nominados al premio The Best de la FIFA

La FIFA confirmó este jueves que Lionel Messi, Julián Álvarez, Lionel Scaloni y Emiliano Martínez fueron nominados a los premios The Best.

Messi y Álvarez están en la categoría de mejor futbolista, mientras que Scaloni está en la terna de entrenadores y el Dibu entre la de los arqueros. La gente ya puede votar en la página web de la FIFA.

En un comunicado, FIFA manifestó que “El 27 de febrero de 2023 tendrá lugar la entrega de los FIFA Best Football Awards 2022, que premiarán a los jugadores más destacados del mundo”. Las votaciones se abrieron este 12 de enero.

Premios The Best: los futbolistas nominados

Lionel Messi

Julián Álvarez

Jude Bellingham

Karim Benzema

Kevin De Bruyne

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Robert Lewandowski

Sadio Mané

Kylian Mbappé



Premios The Best: los arqueros nominados

Alisson Becker

Emiliano Martínez

Yassine Bounou

Thibaut Courtois

Ederson



Premios The Best: los entrenadores nominados

Carlo Ancelotti

Lionel Scaloni

Didier Deschamps

Pep Guardiola

Walid Regragui



¿Quién ganó el último The Best y quién lo logró en más ocasiones?

Robert Lewandowski fue el hombre que ganó el último premio The Best, imponiéndose contra Lionel Messi y Mohamed Salah. Sin embargo, tanto el polaco como Cristiano Ronaldo obtuvieron el galardón en dos ocasiones, siendo los máximos en ese sentido por encima de la “Pulga” y Luka Modric, los restantes vencedores de un reconocimiento que lleva seis ediciones.



¿Cómo se vota en The Best?

Es importante recordar que los votos se dividen en cuatro partes: 25% de los periodistas; 25%, capitanes de las Selecciones mundiales; 25% los seleccionadores; y el 25% restante, de los aficionados.

Un club árabe, dispuesto a pagar una fortuna por Messi: más de 300 millones de dólares



Arabia Saudita busca juntar a los dos grandes astros del fútbol mundial: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Al portugués ya lo contrataron, tras la llegada al Al-Nassr. Pero ahora, el deseo del Al-Hilal, el otro equipo de Riad, es quedarse con el capitán de la Selección argentina y así revivir el clásico español Real Madrid-Barcelona.

El diario español Mundo Deportivo habla del fuerte interés del equipo dirigido por Ramón Díaz por la Pulga, información que también señala RMC Sport este jueves. El equipo saudí quiere ya al delantero argentino y prepararía una oferta desorbitada de cara al próximo mercado de pases. Para lograrlo, el club depositaría sobre la mesa más de 300 millones de euros al año.

Messi queda libre en junio si no renueva antes con el PSG. Las negociaciones con el club francés están en marcha desde la final del Mundial de Qatar y en Francia creen que el crack rosarino está cómodo en París. Pero eso no quita el empuje que hará el equipo árabe para intentar contratar al 10.

Lionel Messi es el embajador del turismo de Arabia Saudita

La Pulga tiene cierto vínculo con Arabia Saudita. El país del Golfo Pérsico lo convirtió en embajador del turismo saudí en 2022. Además, quiere que el argentino sea junto a Cristiano una de las caras de su candidatura para organizar el Mundial de 2030 junto a Grecia y Egipto.

Qatar tiene razones para preocuparse, debido a que su país vecino se ha convertido en una amenaza para sacar a Messi del PSG.