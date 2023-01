Comienza el Mundial de Hockey: el debut de Los Leones

El seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped, Los Leones, afrontará un nuevo desafío en la India, donde desde el viernes 13 animará una nueva edición de la Copa del Mundo de la disciplina, que organiza la Federación Internacional (FIH).

El equipo dirigido por el técnico Mariano Ronconi buscará dar el golpe territorio asiático con un plantel integrado por 18 jugadores: Tomás Santiago, Emiliano Bosso, Facundo Zárate, Nicolás Della Torre, Nicolás Cicileo, Federico Monja, Juan Ignacio Catán, Matías Rey, Santiago Tarazona, Thomas Habif, Agustín Bugallo, Agustín Mazzilli, Nicolás Keenan, Maico Casella, Martín Ferreiro, Lucas Vila, Tomás Dómene y Lucas Toscani.

Cabe señalar que la delegación albiceleste también la conformarán Agustín Machellet y Bautista Capurro, pero en calidad de recambio, en caso de ser necesario.

Se trata de una competición en la que participarán 16 selecciones, cuyo actual campeón es el equipo de Bélgica, ganador de la edición de 2018.

Los Leones comprenderán el Grupo A, junto a Sudáfrica (jugarán el partido inaugural el viernes 13, a las 4.30 de Argentina), Australia y Francia. El Grupo B lo conformarán Bélgica, Alemania, Corea del Sur y Japón; el Grupo C estará compuesto por Países Bajos, Nueva Zelanda, Malasia, Chile y el Grupo D lo integrarán India, Inglaterra, España y Gales.

El primero de cada zona clasificará directamente para los cuartos de final, mientras que el segundo y tercero disputarán un repechaje en los octavos de final para avanzar a la instancia de los ocho mejores del certamen.

El seleccionado albiceleste se aseguró su boleto al Mundial a comienzos de 2022 tras la victoria obtenida ante Canadá en la semifinal de la Copa Panamericana. En esta ocasión, Argentina irá en busca de su primer título, dado que en los últimos dos mundiales, Los Leones alcanzaron un histórico tercer puesto en La Haya 2014 y el séptimo lugar en Bhubaneswar 2018.

La transmisión de los encuentros estarán a cargo de la señal deportiva ESPN y la plataforma digital Star+.

Lucas Vila y su inquebrantable fe en Los Leones

Más allá de cualquier situación que viva en lo que resta de su carrera en el hockey sobre césped, Lucas Vila ya entró en la historia grande del deporte argentino. El oro olímpico que consiguió con los Leones en Río 2016 lo sitúa en un lugar muy especial, junto con aquellos compañeros del plantel dirigido por Carlos Retegui.

Ahora, a sus 36 años, aquel que fuera bautizado en su irrupción de joven como Harry Potter se prueba en el Mundial de la India, que comenzará este viernes con el partido que la Argentina protagonizará desde las 4.30 de nuestro país frente a Sudáfrica. Ya no con la injerencia de siempre, pero sí con la autoridad que le otorgan sus 272 partidos internacionales y 110 goles. “Mi idea es aportarle al equipo la experiencia que me dio tanta cantidad de actuaciones y desde otro papel: con menos minutos en la cancha y entrando y saliendo más. Pero disfrutando esos minutos específicos y aprovechándolos a full para sumarle a la selección. Después, voy a evaluar durante el torneo si este Mundial significará mi despedida o si sigo un poco más hasta París 2024, no lo tengo definido. Aunque hay muchas chances de que sea mi último certamen”, reconoce el Colo Vila,