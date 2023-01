Quién es Bizarrap y sus guiños constantes a Shakira

Después de tanto rumorearse sobre una colaboración entre Shakira y Bizarrap, sus seguidores por fin recibieron la noticia de que la barranquillera es protagonista de la nueva sesión del productor más codiciado de Argentina, quien se ha mostrado muy cercano a ella desde hace tiempo.

La primera pista que surgió sobre una colaboración fue cuando, en agosto pasado, la intérprete de ‘Loba’ le envió un mensaje público a Gonzalo Julián Conde (nombre de pila del argentino) a través de su cuenta de Instagram, por medio del cual aprovechó para felicitarlo por su cumpleaños. Fue entonces cuando quedó al descubierto que se conocían, aunque nadie lo sabía.

“¡Wow! ¡Muchas gracias, Shaki!”; fue el comentario con el cual el joven de 24 años contestó.

Este fue el primer cruce de mensajes entre Shakira y Bizarrap que dejaron en evidencia su amistad.





Otra de las razones por las cuales se comenzó a especular que Bizarrap y Shakira trabajarían juntos fue porque, justo por esas mismas fechas, el productor nacido en la provincia de Ramos Mejía se encontraba de visita en Barcelona, donde la colombiana residía en aquel momento.

Finalmente, la última pista que recibieron sus seguidores fue cuando la cantante de 45 años anunció que este miércoles 11 de enero estrenaría un nuevo sencillo. Lo curioso del caso es que el productor suele estrenar sus ‘BZRP Sessions’ este mismo día de la semana.

“Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú... 11/01/23″, se lee en una fotografía publciada por la atlanticense antes del estreno.



El anuncio que surca los cielos de Barcelona y con el que Shakira estaría anunciando su próximo estreno musical, acompañada de Karol G. Twitter

Un repaso por la vida de Bizarrap

Bizarrap produce música desde hace ocho años, pero fue hace poco más de cuatro que salió a la superficie lo que venía cocinando a fuego lento en el submundo de la música urbana de Argentina.

En noviembre de 2019, contaba en una entrevista para Infobae: “Tengo una personalidad bastante tranquila, yo soy bastante tímido. Por eso traté de no mostrar el 100% lo que soy, pero sigo siendo yo. Entonces, anteojito, gorrita y todo el mundo me va a poder reconocer por más de que no sepan cómo es mi cara. Pero sigo siendo el mismo, no vendo un personaje”.

Años después, el ascenso de Gonzalo Conde continúa y los números oficiales le dan la razón, pues los informes de YouTube y Spotify lo ubican como uno de los productores más escuchados de su país. De hecho, en 2020 fue el argentino más escuchado del mundo en estas plataformas.

Bizarrap fue nominado a un premio Grammy Latino a Mejor Productor en el 2021.

En YouTube, los videos de Bizarrap son imperdibles para los amantes del género urbano. Allí, una serie de invitados cantan sobre el beat producido por el anfitrión. Estas Music Sessions se han convertido en un éxito rotundo, al igual que las Freestyle Sessions, en las que la improvisación es protagonista. El estudio del productor sirve de base de operaciones para que la magia ocurra y los invitados aportan su estilo y su impronta en una jornada que cierra con el tema terminado.

Muchos colombianos conocieron las ‘BZRP Music Sessions’ por cuenta de la ‘tiraera’ que Residente, exintegrante de la agrupación Calle 13, hizo en contra de J Balvin, lo que que generó una gran polémica, entre otras cosas, porque se burló de la depresión que padecía el reguetonero, así como de su padre y la forma en cómo este se comporta.