La novena jornada del juicio a los ocho acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa en la localidad balnearia de Villa Gesell se centrará mañana en las pericias de análisis de imagen e identificación facial realizadas sobre los videos incorporados en la investigación del crimen.

Quiénes declaran hoy en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

Si bien inicialmente estaban pautados 14 testimonios en esta nueva audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, la mayoría de ellos no será requeridos finalmente por los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, ni por la querella, encabezada por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola. Serán cuatro efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) quienes declaren.



Los únicos testigos confirmados son los miembros de la PFA especializados en análisis facial forense, quienes declararán de manera conjunta a partir de las 9 son:

Yanina Cuenca

Agostina Matticoli

Ricardo Gabriel Pisoli

Andrés Bruzzes

Los efectivos se centrarán en el análisis detallado y cuadro por cuadro de las imágenes de video incorporadas a la causa, que fueron utilizadas para tratar de identificar a los imputados a partir del trabajo de comparación facial.

Está previsto que los padres de Fernando presencien las declaraciones en la sala de audiencias del primer piso de los tribunales, como ocurrió durante las jornadas anteriores.

Los ocho imputados -Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23)- también estarán presentes, al igual que desde la apertura del debate oral.

Crimen de Fernando Báez Sosa: el apoderado del club de los rugbiers denunció amenazas



Marcelo Urra, abogado y apoderado del Club Náutico de Zárate, anticipó en C5N el contenido del comunicado que iba a emitir la institución y denunció amenazas de muerte.

En el marco del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el apoderado del club de rugby de Zárate donde jugaban tres de los ocho imputados, habló con Arganzuela sobre la posición de la institución ante el terrible hecho y denunció amenazas de muerte.

"Tres chicos practicaban el deporte en el club y no los diez que estuvieron detenido ni los ocho imputados. Con ellos nunca tuvimos un problema disciplinario en 12 años, que es el tiempo que estoy ligado a la institución. Dentro del club eran muy respetuosos", aclaró Marcelo Urra, en referencia a la actitud de Luciano y Ciro Pertossi, y Blas Cinalli miembros de la comunidad deportiva.



Al ser consultado sobre si la institución sabía que estos jóvenes solían pelearse cuando iba a bailar, el abogado comentó: "Si bien la comunidad de Zárate es chica y debería saberse todo, el club no teníamos conocimiento de su comportamiento fuera del establecimiento. No sabíamos lo que ocurría hasta que sucedió lo de Villa Gesell".

En este contexto, Urra separó al club de los dichos de Bernardo Sitges, a quien señaló como un histórico jugador de rugby de la ciudad pero que no tenía relación con la institución y apuntó que lo habían "tergiversado lo que dijo". "Hoy a las cinco de la tarde el club va a emitir un comunicado para dar su posición sobre este tema. Nosotros como institución repudiamos cualquier acto de violencia y vamos a brindar nuestras condolencias a todas las familias involucradas. A la familia de Fernando le transmitimos nuestro pésame porque no creo que haya algo peor que perder un hijo; y a las familias involucradas en general porque son jóvenes que cometieron un error", manifestó.

Sobre la repercusión que hay en Zárate por el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el letrado remarcó: "Acá sobre este caso se habla en todos lados. Sabíamos que cuando empezara el juicio la vida algunas personas iban a cambiar. Nosotros recibimos amenazas de todo tipo, color y forma. Al club llama gente y dicen la barbaridad que a usted se le ocurra".

"En lo personal, a través de Instagram, me llegaron amenazas de muerte y me dijeron que 'me iban a dar un tiro en la cabeza'", denunció.