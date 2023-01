Mirtha Legrand se encuentra en Mar del Plata disfrutando de unas vacaciones de verano. Fanática del teatro, la popular diva aprovechó para divertirse con la obra El Divorcio, protagonizada por Luciano Castro, Pablo Rago, Natalie Pérez y Carla Conte. “La función fue maravillosa, espectacular”, dijo la conductora de La noche de Mirtha Legrand (El Trece) en una entrevista con Intrusos (América).

Luego, Chiquita dio su opinión sobre la pelea por el rating entre El Trece y Telefe, unos días después del flojo debut de El Hotel de los Famosos 2 que perdió contra el reality Gran Hermano 2022. “Es preocupante”, respondió sobre el bajo promedio de audiencia que está teniendo en su programación diaria la emisora de Constitución en la que trabaja.

Con una extensa trayectoria en los medios, también hizo una reflexión sobre el fenómeno de Gran Hermano que se convirtió en el programa más visto de la TV abierta: “No veo Gran Hermano, pero sé que a la gente le gusta mucho. No discuto los éxitos”. Este lunes Telefe anunció en un comunicado que ganó el día con 11,4 puntos de rating, superando a El Trece en 7,6 puntos. Al fin, según remarcan desde la emisora, “es la diferencia más alta de la historia”.

Cabe recordar que en el 2022 Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale tuvieron un corto periodo en la pantalla de El Trece, ya que no lograban ponerse de acuerdo en las negociaciones entre la productora de Nacho Viale y el canal. Finalmente, desde septiembre hasta diciembre realizaron una breve temporada los fines de semana. “Yo estuve muy bien, tuve 14 programas y me fue muy bien por suerte”, explicó la conductora sobre su desempeño el año pasado.

Renuncias al canal

Por otra parte, en medio de este contexto, trascendió que de El Trece se van dos figuras importantes: Diego Leuco y Bebe Contepomi. Al respecto, Mirtha señaló: “Tendrán mejores ofertas en otros lados”. Y agregó que tiene previsto regresar al canal con su clásico programa en 2023.

Este lunes fue noticia la salida del hijo de Alfredo Leuco de Telenoche, uno de los noticieros emblema de la pantalla de El Trece. Fuentes cercanas del canal confirman la desvinculación a Teleshow. El periodista presentó su renuncia al clásico noticiero en buenos términos. Tal es así que ofreció seguir trabajando durante todo febrero para darle tiempo a la gerencia de noticias de que pueda elegir a su reemplazo y para despedirse de la audiencia, decisión que quedará en manos del canal. Leuco seguirá entonces con el resto de sus trabajos, tanto en radio Mitre como en Luzu Tv, en plan de darle un giro a su carrera y probarse en la conducción de programas de entretenimientos y de interés general.

Mientras que Contepomi habló con Teleshow sobre las versiones de su alejamiento de TN y El Trece: “Es una locura como dicen algo y nadie averigua la verdad. No hay ningún juicio de ningún tipo y todavía no me fui. Es más, hice La Viola la semana pasada, ahora estoy de vacaciones. Y sigo siendo parte del canal, solo hay charlas entre privados”.

Para dar por concluido el tema, el conductor agregó: “La verdad es que no me fui del canal y no hay ni cerca un juicio por esa suma millonaria ni por nada. Ahora estoy descansando en familia y obviamente, desde hace muchos años que estoy pensando en cambiar de rumbo, pero aun no tengo la decisión tomada. Desde ya que tengo en la cabeza el cambio pero aun no lo tengo definido. La gente me ve todavía en la televisión, es fácil saber si estoy o no”.