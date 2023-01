River venció 1-0 al Monterrey de México en su presentación en Austin, Estados Unidos. El gol lo hizo Lucas Beltrán, que había ingresado apenas un minuto antes. Martín Demichelis consiguió su primer triunfo como entrenador del Millonario, aunque la prioridad de esta gira es instalar su idea en el plantel mediante estos amistosos.

Beltrán ingresó por Miguel Borja a los 77′ y un minuto después recuperó en la salida de los mexicanos, recibió dentro del área y cruzó un derechazo para vencer el arco de Esteban Andrada.

Demichelis tuvo ausencias en su equipo: el defensor chileno Paulo Díaz (hace un mes se sometió a una artroscopia en la rodilla derecha) y el volante Agustín Palavecino (molestia muscular). Además, uno de los refuerzos, Matías Kranevitter, quedó descartado para gran parte del primer semestre por la fractura en el tobillo derecho.

El partido ante el Monterrey también marcó el regreso de Ignacio “Nacho” Fernández, que volvió al Millonario este año.





Los Rayados, que venían de perder ante Chivas de Guadalajara por la liga mexicana, tuvieron entre sus filas al delantero Rogelio Funes Mori, aunque no ingresó. Los argentinos que sí entraron fueron Germán Berterame, Maximiliano Meza y Esteban Andrada.

Los próximos partidos de River en el verano 2023

14 de enero: River-Millonarios (Colombia), en Florida.

17 de enero: River-Vasco da Gama (Brasil), en Florida.

River está a punto de sumar a Salomón Rondón, que llega desde la Premier League: el rol clave de José Pekerman



El venezolano Salomón Rondón está muy cerca de convertirse en refuerzo de River: faltan ultimar detalles, pero podría arribar en los próximos días. Fue compañero de Martín Demichelis y llegaría libre después de su paso por el Everton de Inglaterra.

El venezolano es un goleador nato: es el máximo artillero de la historia de su selección y convirtió en todos los equipos que jugó. Con el objetivo de pelear la Copa Libertadores, significaría una gran incorporación para el Millonario.

El “operativo repatriación” de River: apuesta a que Santos Borré y otros siete jugadores vuelvan a Núñez

El Millonario ya sumó los regresos de los mediocampistas Matías Kranevitter e Ignacio Fernández y busca a otros futbolistas con pasado en el club.

River se refuerza de cara a la temporada 2023 y ya sumó los regresos de los mediocampistas Matías Kranevitter e Ignacio Fernández. Sin embargo, a lo largo del año buscará repatriar a otros futbolistas con pasado en el club para tener un equipo de gran jerarquía.



En las últimas horas se conoció el interés por el delantero colombiano Rafael Santos Borré, dado que el representante afirmó que existen chances de que se sume a préstamo.

Lee también: River espera con ansias la venta de Enzo Fernández al Chelsea: la impactante suma que podría recibir

“El jugador fue el primero en saber de esta chance: le comentamos y él nos dijo ´vamos a intentarlo´. Luego pueden suceder muchas cosas: puede ser hoy no y mañana sí. River sería un muy buen lugar para Rafa”, señaló Martín Aráoz en declaraciones a TyC Sports.



Rafael Santos Borré, el sueño de Martín Demichelis para River. (Foto: EFE)

Asimismo, agregó: “River tiene chances porque esto no es cuestión de dinero, sino de buscar lo mejor deportiva y económicamente. A mí me gustaría que esté acá. Cuando uno quiere hacer una negociación, se llega a un acuerdo con las formas. A veces es imposible porque el valor del jugador no llega a las posibilidades del equipo que lo busca. Veremos qué va pasando”.

“En la conversación que tuvimos con el director deportivo (del Eintracht Frankfurt de Alemania), la postura era que aceptaba ofertas de compra. Nosotros le planteamos la importancia de acercar otras ofertas y esa fue la última conversación”, cerró el agente.