Lionel Messi, figura y capitán del seleccionado argentino campeón del Mundo en Qatar 2022, volverá mañana a jugar para Paris Saint-Germain (PSG) en el partido contra Angers por la fecha 18 de la Ligue 1 de Francia.

El astro argentino será convocado por el entrenador Christophe Galtier para el encuentro que se jugará mañana a las 17 hora argentina en el estadio parisino Parque de los Príncipes, luego de su regreso al club como campeón del Mundo.



Así lo confirmó el DT Christophe Galtier en la habitual conferencia de prensa previa a los partidos, pero no detalló si el número 30 del PSG será titular o arrancará en el banco de suplentes.

Messi no juega desde la final de la Copa del Mundo con la Argentina contra Francia, el pasado 18 de diciembre en el estadio Lusail de Qatar, y su último partido con el PSG fue el 13 de noviembre contra Auxerre (5-0) por la fecha 15 de la Ligue 1.

El PSG es el defensor del título de la Liga francesa y lidera el campeonato con 44 puntos, mientras que Angers, el rival de mañana, está último con 8.

Lionel Messi y Kylian Mbappé se cruzaron en una sesión de fotos

Lionel Messi y Kylian Mbappé se cruzaron este lunes en la grabación de una campaña publicitaria de Dior, la famosa marca de ropa que viste al París Saint-Germain. Es uno de los primeros encuentros luego de lo que fue la tensa final del Mundial de Qatar 2022.

El argentino se reincorporó a los entrenamientos del PSG el miércoles de la semana pasada y fue recibido con aplausos y pasillo de honor; sin embargo, el 10 de Francia no estuvo allí ya que se encontraba de vacaciones en Nueva York. No hay muchos más detalles de lo que ocurrió en esa producción fotográfica. De hecho, en el video que difundió la marca, Messi no aparece, mientras que sí está Mbappé.



“Para looks que los jugadores necesitan fuera del campo, camisetas blancas crujientes bordadas con trajes personalizados como se ve en Mbappé, Messi, Marcos Aoas Correa, y Sergio Ramos”, fue el pie de foto de la publicación donde se muestran con los equipos de sastrería fina.