Foo Fighters anunció su regreso a los escenarios

Después del anuncio a fin de año de que Foo Fighters seguiría tocando tras la muerte del baterista Taylor Hawkins en marzo de 2022, la banda comunicó la primera fecha con la que piensan encarar el regreso a los escenarios tras el periodo de duelo.

Con un escueto posteo en sus redes sociales, sin dar más mensajes que el anuncio, los comandados por Dave Grohl anunciaron que formarán parte del histórico festival Boston Calling en mayo, en una fecha en la que comparten cartel junto al ex One Direction Niall Horan, The National y Yeah Yeah Yeahs. Después tocarán en el festival Sonic Temple en Ohio y en junio encabezarán Bonnaroo, uno de los eventos más tradicionales del calendario musical estadounidense.

Foo Fighters todavía no comunicó qué formación estará tocando en vivo, si deciden utilizar a otro baterista o si Dave Grohl se hará cargo de los parches, como sucedió durante varias canciones de los homenajes que se le realizaron a Hawkins en Londres y Los Ángeles.

El mensaje de Foo Fighters sobre su futuro

El último día del 2022, y a través de sus redes sociales, Foo Fighters publicó un mensaje donde reflexionó sobre el significado que tuvo el 2022 para ellos. “Mientras nos despedimos del año más difícil y trágico que nuestra banda haya conocido, recordamos lo agradecidos que estamos por las personas que amamos y por los seres queridos que ya no están con nosotros”.

“Foo Fighters se formó hace 27 años para representar el poder curativo de la música y la continuación de la vida. Y durante los últimos 27 años, los fanáticos han creado una comunidad mundial, un sistema de apoyo dedicado que nos ha ayudado a todos a superar juntos los momentos más oscuros”, agregó la nota.

“Un lugar para compartir nuestra alegría y nuestro dolor, nuestras esperanzas y miedos, y unirnos a un coro de vida juntos a través de la música. Sin Taylor, nunca nos hubiéramos convertido en la banda que éramos, y sin Taylor, sabemos que vamos a ser una banda diferente en el futuro”.

Y concluyó: “También sabemos que ustedes, los fanáticos, significaron tanto para Taylor como él para ustedes. Y sabemos que cuando los volvamos a ver, y pronto lo haremos, él estará allí en espíritu con todos nosotros todas las noches”.