Atlético Tucumán enfrentará hoy a Universidad César Vallejo por el torneo amistoso Serie del Río de la Plata, en Punta del Este, Uruguay.

El equipo de Lucas Pusineri viajó ayer al país vecino exclusivamente a jugar tres partidos como el de esta noche ante rivales de Primera de distintos países.

Mientras el plantel se prepara entonces para afrontar su primer partido del año, los hinchas hacen lo propio, pero para verlo.

Los fanáticos que no están en Uruguay, lo verán por televisión según confirmó la propia organización del torneo. Las cadenas ESPN Premium y Star+ transmitirán en vivo el encuentro.

La probable formación de Atlético Tucumán vs. Cesar Vallejo

Tomás Marchiori; Manuel Capasso; Bruno Bianchi, Jonathan Cabral; Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Joaquín Pereira, Ramiro Ruíz Rodríguez; Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

La probable formación de Cesar Vallejo vs. Atlético Tucumán

Carlos Grados; Carlos Ascues, Renzo Garcés, Juan Quiñones; Carlos Cabello, Ronald Quinteros, Ángel Rodríguez, Jersson Vázquez; Beto da Silva, Ramírez y Yorleys Mena. DT: Sebastián Abreu.

Los amistosos que jugará Atlético Tucumán en Uruguay

Atlético enfrentará a César Vallejo (Perú) (mañana), a Boston River (Uruguay) (el jueves) y cerrará con Estudiantes de La Plata (el domingo).

Lucas Pusineri en su primer encuentro con la prensa en 2023 tras el entrenamiento a puertas abiertas que se realizó ayer en el estadio Monumental. El entrenador de Atlético habló sobre los refuerzos que se sumaron al plantel, el viaje que realizará la delegación para jugar el “Torneo Serie Río de La Plata” en Uruguay y hasta habló sobre el rumor de la vuelta de Luis Miguel Rodríguez.

“Tras el ciclo finalizado el 23 de octubre ahora tenemos que adaptarnos a un grupo prácticamente nuevo por las salidas de muchos jugadores, y por eso queremos prepararnos para lo que viene con un torneo de pretemporada con equipos importantes”, resaltó el DT.

Con respecto a la participación del cuadrangular amistoso, el técnico manifestó que “es una preparación exigente porque jugaremos contra equipos que van a salir a proponer buenos partidos”, además de afirmar que “la intención era jugar amistosos de calidad y en diciembre no conseguimos equipos que ofrezcan eso”.

Con respecto a la llegada de caras nuevas que entrenaron con el equipo, Pusineri destacó que Wilson Ibarrola, Luis Ojeda y Adrián Sánchez “tienen las características que buscábamos para dar un salto de calidad con el equipo. Vemos que tienen potencial y cualidades que necesitaremos este año”.

Entre las caras no tan nuevas se puede destacar a Nery Leyes, quien jugó en el club desde 2016 hasta 2019 (con breve paso por Newell’s Old Boys) y que ahora se entrena con el “Decano” a la espera de una respuesta. “Tomaremos una decisión con respecto a él en las próximas semanas”, señaló el DT. El cuerpo técnico elegirá si lo mantiene en el plantel o no.

Además de los refuerzos para esta temporada, Atlético presentará un mix de figuras que hicieron historia en el club, como Guillermo Acosta, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral, Cristian Menéndez, Leyes, y jugadores jóvenes de gran futuro como Mateo Coronel, Ramiro Ruíz Rodríguez, Ignacio Maestro Puch y otros que tuvieron un buen 2022 como Matías Orihuela, Manuel Capasso, Joaquín Pereyra y Renzo Tesuri.