Continúan las consecuencias en Francia tras la final del Mundial de Qatar que perdió ante Argentina, y en medio de la inesperada interna que se generó con Zinedine Zidane y Kylian Mbappé a la cabeza. El arquero y capitán Hugo Lloris, de 36 años, anunció su retiro del seleccionado en una entrevista con L’Equipe. El futbolista con mayor cantidad de presencias en Les Bleus (145) le puso punto final a su trayectoria en el combinado galo, mientras que seguirá defendiendo la valla del Tottenham.

“Hugo Lloris nos anunció a finales de la semana pasada su decisión de retirarse del fútbol internacional”, indicó la publicación en el primer párrafo, tal vez buscando despegarlo de la efervescencia que reina en el seleccionado en los últimos días. Mientras el entrenador Didier Deschamps (que estiró su vínculo hasta 2026) fue muy duro con sus dirigidos al sostener que “hubo cinco jugadores que no estaban al nivel para una final”, Noël Le Graet, titular de la Federación de Francia, fue agresivo con una leyenda como Zidane cuando fue consultado respecto de si podía llegar a conducir al representativo mayor.

“¿Si Zidane intentara ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría atendido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección”, dijo en una entrevista con RMC Sports. “¿Zidane en Brasil? Me importa un bledo, ¡que se vaya donde quiera! Puede ir donde quiera, a un club... No lo sé, me sorprendería. Hace lo que quiere, no es asunto mío. Nunca le he visto, nunca hemos pensado en separarnos de Didier Deschamps”, remató.

A quien no le gustaron las declaraciones fue a Mbappé, principal estrella del combinado, que arremetió en Twitter: “Zidane es Francia. No se le falta el respeto así a la leyenda”. La aparición de Kiki en redes sociales fue casi una sentencia para Le Graet, sobre el que cayeron innumerables críticas desde diferentes sectores. Hasta el Real Madrid salió en defensa de Zizou.

“Estos comentarios incómodos crearon un malentendido”, debió retractarse en declaraciones que también publicó L’Equipe. “Me gustaría presentar mis disculpas personales por estos comentarios que no reflejan en absoluto mis pensamientos, ni mi consideración por el jugador que fue y el entrenador en el que se ha convertido”, agregó.

Hubo más focos de conflicto post Mundial. Quien también dejó la selección fue Karim Benzema quien se perdió la Copa del Mundo por lesión. Karim Djaziri, representante del atacante, presentó en redes sociales las supuestas pruebas que confirman que el punta del Real Madrid podría haber estado en condiciones de jugar a partir de los octavos de final de Qatar 2022.

“¡Esto lo publiqué ahí, pero antes consulté a tres especialistas que me confirman el diagnóstico de que Benzema podría haber estado en forma desde los octavos de final para por lo menos estar en el banquillo! ¿Por qué le pediste que se fuera tan rápido?”, acusó, sin mencionar al evidente destinatario, el citado Deschamps. Casi al unísono, en su cuenta de Twitter, el jugador escribió: “¡Porque una vez que lo miras, lo sabes!”. Acompañó sus palabras con una selfie.

Lloris buscó separar su despedida de la polémica. “Fue un privilegio defender la camiseta de Francia y haber sido su capitán”, dijo. Y sobre el caso Benzema trató de disipar todas las dudas: “Todos estábamos un poco sorprendidos. Lo que vivimos los jugadores de su partida es esto: entrenas por la noche, se lesiona, te acuestas y al día siguiente cuando te levantas te dicen que Karim se ha ido. Todo pasó tan rápido... Se presentó como un tema médico, y los jugadores lo descubrimos por la mañana, en un momento en que pasaba algo casi todos los días. Pero hay muchas cosas que se han dicho, que o son falsas o ridículas: el ambiente era muy bueno antes de que se fuera, y muy bueno después. Pero todos hubiéramos preferido que el Balón de Oro pudiera estar con nosotros. ¡Esto era una gran ventaja!”.

“Hugo ha decidido retirarse mientras todavía está en la cima de su juego. Compartió sus pensamientos y decisión conmigo hace unos días. Debo, debemos, respetarlo aunque todavía tuviera su lugar en nuestra selección, como demostró en el último Mundial, en Doha”, reaccionó Deschamps.

“Era capitán cuando me convertí en entrenador en 2012, le guardé el brazalete y nunca tuve que arrepentirme, todo lo contrario. Hugo tiene una idea muy alta de la selección francesa, siempre se ha orientado hacia el colectivo, siempre lo ha adelantado, a veces incluso en su detrimento. Fue un placer y un honor para mí ser su entrenador. Deseo que todos los entrenadores tengan jugadores como él para dirigir”, concluyó.