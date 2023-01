Hay algunos trucos que sirven para no dar más información de la que la persona quiere dar. Es cuestión de seguir algunos pasos y listo, enterate cómo

Por privacidad, por especulación, por elección, por comodidad... Por lo que sea, a veces puede ser necesario no mostrar todas las cartas a la hora de usar una aplicación de mensajes. Por eso puede surgir la siguiente pregunta: ¿Cómo leer los mensajes de WhatsApp sin mostrar el estado “en línea”?

Leer los mensajes de WhatsApp en modo avión

El truco para leer los mensajes sin dejar rastro consiste en desactivar la conexión. De esta forma, se impide el envío de la notificación al remitente del chat. El primer paso es que en el momento que llegue la notificación hay que procurar no tocar nada, ni siquiera desbloquear el celular.

El segundo paso es activar el modo avión. Después abrir WhatsApp y leer los mensajes y responder los que se quiera ya que los datos estarán desconectados y nadie podrá saber que se está respondiendo. Así que se puede enviar el mensaje sin temor. En cuanto se desactive esta opción, el mensaje saldrá hacia su destinatario inmediatamente y así se habrá logrado evitar que alguien más vea a la persona conectada.

Previsualizar los mensajes de WhatsApp

Otra forma de leer los mensajes si no son muy largos es hacerlo con el teléfono bloqueado a partir de las notificaciones emergentes. En iOS, es necesario activar las notificaciones a través del menú de Ajustes y marcar permitir notificaciones.

En Android, hay que entrar en los ajustes de la aplicación dentro de WhatsApp, pulsar en notificaciones y entrar en notificaciones emergentes. Una vez ahí, marcar la opción de “mostrar siempre elemento emergente”.

Las notificaciones en ventanas emergentes son las que se ven en la mitad de la pantalla. Las que aparecen en la parte superior de la pantalla en los teléfonos Android son solo la vista previa de mensajes.

Para no mostrar última vez en línea hay que entrar en la aplicación de Whatsapp y dirigirse a la pestaña de Configuración u opción de Configuración. En el caso de iOS, abajo de la lista de contactos con los cuales se mantienen conversaciones hay un menú en el que aparecen varias opciones como Favoritos, Llamadas, Contactos, Chats y Configuración. Se debe presionar la opción tuerquita.

Si se tiene un dispositivo Android se deberá hacer lo mismo, la única diferencia actualmente es que el menú de Configuración se indica arriba a la derecha con tres puntos sucesivos. En ese momento aparecerá un menú con varias opciones y se deberá seleccionar “cuenta” y luego seleccionar la pestaña de “privacidad”. Aquí se puede seleccionar a quien se desea mostrarle la foto de perfil última vez conectado y estado. Ahí hay que seleccionar “nadie” en última vez.

WhatsApp Ninja

Esta aplicación permite al usuario mantenerse oculto para leer y enviar mensajes en la plataforma, ideal para aquellas personas que valoran mucho su privacidad. Solo hay que descargar e instalar la aplicación y enviar mensajes desde ella. De esta forma, los contactos no podrán ver que esa persona está en línea y así podrá ocultarse.

Con iPhone

Se puede obtener una vista previa de algunos mensajes o fotos de WhatsApp en una pantalla. Para leer los mensajes sin que el remitente vea en línea a la persona desde el iPhone, existe la función 3D Touch que permite obtener una vista previa del mensaje de WhatsApp. Solo hay que asegurarse de que el modelo de iPhone sea 6s o posterior.

Hay que abrir los chats de WhatsApp pero sin entrar en la conversación exacta de alguien. Mantener presionado el chat que se desea revisar los mensajes no leídos durante un tiempo. Aparecerá una ventana emergente donde se puede echar un vistazo a la conversación sin abrirla. Luego hay que tocar fuera de la ventana para cerrarla; de lo contrario, se abrirá la conversación que activa el estado de “en línea”. Este método es la vista previa de una pantalla, por lo que no se pueden ver todos los mensajes no leídos si hay más datos para mostrar que espacio en la pantalla.