Carlos Tevez reapareció luego de mantenerse en silencio largo tiempo, desde su salida como entrenador de Rosario Central. Ya despojado de las presiones mientras descansa con su familia, aseguro que ya no extraña el fútbol como jugador y que incluso todo aquello lo agotó.

“Estoy con la familia en la estancia que tengo. Son momentos y hay que disfrutar, el verano argentino me gusta mucho”, apuntó.

Con 38 años mira hacia atrás, ve todo lo que hizo en el fútbol y se replantea algunas cosas, pero una de las que más sorprendió fue la respuesta que dio al ser consultado por el mundo Boca: “No lo extraño, tampoco al fútbol porque me agotó”, dijo y agregó: “Al jugador lo enterré, no estoy para jugar, estoy para ser entrenador”.

El futbolista se retiró oficialmente en junio de 2022, pero un año antes había dejado de ser jugador de Boca y su futuro era incierto. A los pocos días de contar la decisión fue presentado como director técnico de Rosario Central en donde estuvo cinco meses.

Aunque físicamente aun podía jugar un tiempo más, Carlitos dijo entre lagrimas que había dejado de jugar porque “perdí a mi fan número uno”, al referirse a la muerte de su padre.

Las frases más destacadas de Carlos Tevez

“Corrí atrás de la pelota 20 años, por suerte me manejaron muy bien los ahorros y ahora disfruto con la familia”.

“Al jugador lo enterré, no estoy para jugar, estoy para ser entrenador”.

“Apenas salí de Rosario Central, me llamaron de Independiente”.

“Tuve la chance de quedarme en Central, pero no me quedé por un tema político”.

“No le escribí a Messi porque debe tener el teléfono a explotado. Me da mucha alegría que mis hijos griten los goles de él”.

“No extraño el mundo Boca, ni el fútbol porque me agotó”.

“Ser entrenador me dio un golpe de realidad, en el fútbol argentino son pocos los clubes que tienen aspiración a armarte un buen plantel”.

“Hoy no tengo la necesidad de salir a dirigir cualquier cosa. A mí me seducen los proyectos”.

“Seguí poco el Mundial y mucho a Francia porque era un equipo que me gustaba”.

Carlos Tevez, ahora cien por ciento entrenador

Un año después de haberse ido de Boca, Carlos Tevez anunció de manera definitiva su retiro del fútbol. El Apache no disputaba un partido oficial desde entonces y dudaba sobre su futuro, pero el 4 de junio de 2022 por la noche, en una entrevista con el programa Animales Sueltos, confirmó que ya no volverá a jugar de manera profesional.

“Estoy retirado, es algo confirmado. Estaba en veremos. Me ofrecieron muchas cosas, incluso de Estados Unidos. Era un cambio muy importante para mi familia. Pero ya está, como jugador di todo lo que tenía dentro de mi corazón. Y eso me deja más que tranquilo”, aseguró Tevez a los 38 años. Su futuro seguirá relacionado al fútbol, ya que adelantó que será entrenador y que tiene un proyecto con el Chapa Retegui.

“Estoy muy entusiasmado con un proyecto que tenemos con mis hermanos y con el Chapa Retegui. Voy a ser técnico. Tomé la decisión. Estoy muy enganchado con el trabajo que estamos realizando”, detalló. Uno de sus grandes sueños es ser el entrenador de Boca.

Todos los títulos de Carlos Tevez, dueño de una carrera extraordinaria

Boca: cinco torneos locales, una Copa Argentina, Copa Libertadores 2003, Copa Intercontinental 2003, Copa Sudamericana 2004, Supercopa Argentina 2019, Copa Diego Armando Maradona 2021.

Corinthians: Brasileirao 2005.

Manchester United: dos Premier League, Community Shield 2008, Copa de la Liga del 2009, Champions League 2007/08 y Mundial de Clubes del 2008.

Manchester City: FA Cup 2010/11, Premier League 2011/12 y Community Shield.

Juventus: Supercopa de Italia 2013, dos títulos de Serie A y Copa Italia 2015.

Shanghai Shenhua: Copa China 2017.

Selección argentina: Sudamericano Sub-20 del 2003, Preolímpico Sub-23 del 2004 y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.