Los "Reyes Magos" visitaron el Hospital de Niños

El Legislador Federico Masso visitó el Hospital de Niños donde fue recibido por la Vicedirectora; Dra. Ines Gramajo. Recorrió dos salas y entregó presentes a los niños y niñas por el "Día de Reyes".

En este contexto Masso manifestó: “ En un día tan especial como hoy visitamos el Hospital de Niños, una institución emblema de la salud de Tucumán. Quisimos estar presentes porque en los tiempos que corren la solidaridad es una cualidad a mostrar todos los días. Por eso nosotros trabajamos y estamos del lado de la gente los 365 días del año”.

En este sentido, el legislador provincial agregó “Agradecemos a las autoridades por habernos permitirnos interactuar con los niños y niñas de las dos salas que visitamos. También venimos a ponernos a disposición de las autoridades en lo que podamos colaborar , más allá de este día de reyes. Estas son las cosas que nos dan fuerza para seguir adelante, luchando por ese Tucumán que nos merecemos”.

Para finalizar el legislador Masso expresó "Nos parece importante reconocer el gran trabajo que hacen por la comunidad este Hospital y todas las instituciones de salud de la provincia. Quienes defendemos la salud pública y también la vocación de servicio y entrega de sus profesionales vamos a seguir luchando para que tengamos un sistema de salud a la altura de las circunstancias".

Día de los Reyes Magos: ¿por qué se celebra el 6 de enero y cuál es su origen?

Este viernes se celebra el Día de los Reyes Magos es la última fecha del calendario de festividades de verano, después de Navidad y Año Nuevo. Según la tradición, la noche del 5 de enero los chicos tienen que dejar agua y pasto en recipientes al lado de sus zapatos, y esperar encontrar regalos en ese mismo lugar en la mañana del 6 de enero.

Esto se debe a que, según la leyenda, Melchor, Gaspar y Baltasar viajan durante la madrugada para visitar a niños y niñas de todo el mundo y alegrarlos con juguetes de todo tipo. Pero, ¿cuál es el origen del Día de los Reyes Magos y por qué se celebra el 6 de enero?

El Día de los Reyes Magos es una celebración incluida en el calendario de la Iglesia Católica que se basa en la historia relatada en el Evangelio de San Mateo, del Nuevo Testamento, cuando Jesús, recién nacido, fue visitado por magos del Oriente en Belén de Judea. Allí, se comenta que los magos siguieron a una estrella que los ayudó a encontrar al futuro rey de los judíos y de Israel, bajo las órdenes del Rey Herodes.

El monarca quería asegurar su poder en el trono y eliminar a cualquiera que pudiera amenazar su reinado. Pero los magos, al llegar y ver al niño Jesús recién nacido junto a la Virgen María y San José, lo adoraron y le ofrecieron regalos (oro, incienso y mirra). Esto es lo que da origen al Día de los Reyes Magos.

Luego, según el evangelio, recibieron en sus sueños la advertencia de no volver con el monarca, y mantuvieron en secreto su paradero. Regresaron a sus tierras por un camino diferente. Y María y José se dirigieron con Jesús a Egipto. Entonces, al no poder encontrar al niño, la furia del Rey Herodes fue inmensa, y ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años de Belén de Judea. Esto es lo que ha dado origen también al Día de los Inocentes (en referencia a los niños inocentes asesinados), que se celebra el 28 de diciembre. Cabe señalar que, de cualquier manera, esta festividad no coincide con el orden cronológico en el que se habrían sucedido los hechos, según el Evangelio de Mateo.