En la quinta jornada del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, un policía señaló a Máximo Thomsen quien incriminó falsamente a Pablo Ventura en el ataque al joven estudiante que fue asesinado en enero de 2020 frente a un boliche de Villa Gesell.

El policía Orlando Vivas, que participó de los dos allanamientos, fue consultado en el juicio sobre quién había incriminado falsamente al remero, como el dueño de las zapatillas que estaban en la casa donde se alojaban y respondió: Thomsen.

“Con respecto a mi hijo hicieron un acto de cobardía total. Nombrar un inocente, querer involucrarlo. Pero no digo solo los ocho que llegaron a juicio: digo los diez. Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi [primero imputados, luego sobreseídos] estuvieron en el allanamiento cuando fueron detenidos y escucharon quién lo nombro y no dijeron nada: son unos cobardes”, se había quejado el padre de Ventura el miércoles, cuando fue su turno de declarar.

Cabe recordar que Ventura estuvo tres días detenido como consecuencia de la falsa acusación. Por ese motivo, demandó al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires por una suma de $10 millones.

La dueña de la casa que alquilaban los acusados: “Fue un antes y un después”

Tras la salida de Vivas entró a la sala Julia Semsey, dueña de la casa que alquilaban los acusados desde el 16 de enero de 2020 en el ingreso a la reserva “Carlos Idaho Gesell”.

“Tuve conversaciones a través de WhatsApp para alquilar la propiedad”, recordó sobre el vínculo que mantuvo con los acusados previo a su llegada a Villa Gesell. Después, se refirió al operativo que se desarrolló en el lugar en las horas posteriores al crimen de Fernando Báez Sosa.

“Ese dia teníamos problemas con el agua y llamé a un plomero para que fuera tipo 10. Se me hizo tarde y le pedí que me esperara. Entonces, me avisa que había mucha policía en el lugar, así que salí volando a la casa. No entendia por qué”, recordó y agregó: “Estuve hasta que la Policía se llevó a los chicos. La casa quedó cerrada, se entregaron las llaves y me dijeron que nadie podía ingresar”.

El comisario identificó a siete rugbiers en el ataque a Fernando

Jorge Luis Stavrakis, que era titular de la comisaria 1° de Villa Gesell y tuvo allí detenidos a los rugbiers, identificó a seis de ellos cuando le mostraron el video del ataque a patadas a Fernando. En la primera secuencia nombró a Máximo Thomsen, y Lucas y Ciro Pertossi. Luego, en otro cuadro, a Enzo Comelli y Ayrton Viollaz. En otro video, desde otra perspectiva, los identifica nuevamente a Lucas Pertossi, Thomsen, Comelli y Viollaz, y suma a Matías Benicelli y Luciano Pertossi en el reconocimiento.