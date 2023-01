Miley Cyrus anunció la fecha de salida a su próximo disco

Miley Cyrus sigue compartiendo detalles de su próximo álbum. A principios de semana le contó a sus seguidores la fecha de publicación de su nueva canción “Flowers”. La cantante estadounidense compartió en las últimas horas un teaser donde detalló la salida del esperado disco.

“Endless Summer Vacation. El álbum. 10 de marzo”, fue el texto que acompañó al video donde la cantante aparece en el borde de una piscina, con el detalle de su brazo cerca del agua, un helicoptero fuera de foco, una palmera y un trapecio. Todo con efectos de edición y su particular voz contando una historia.

El mensaje de Miley Cyrus en el trailer

“Nos conocimos en el bote de neón, más allá de las mantarrayas y las palmeras”, arranca contando la estrella de la música. “Criaturas resplandecientes bajaron desde grandes alturas. Anguilas eléctricas y veneno rojo. En el cielo, pudimos ver a los jinetes a caballo sobre cometas viniendo hacia nosotros riéndose”.

Y completó con su particular voz: “Mi amigo, Big Twitchy, condujo el barco hacia la luz. Surfeó a la dirección del Norte. Bailamos hasta que no quedó nada. Solo yo y Twitchy, porque eso es todo lo que sabíamos”.

Cyrus anticipó la salida de su nuevo tema

“Nuevo año, Miley nueva, nuevo single. Flowers, 13 de enero” escribió Miley en el posteo despertando la alegría de sus seguidores. Recordemos que la estrella del pop tiene siete discos de estudio publicados y dos EP. Fue una de las figuras que estuvo en la última edición del Lollapalooza Argentina, en el marco de su gira Attention Tour con la presentación de su disco Plastic Hearts (2020).

Miley Cyrus, un especial junto a Dolly Parton, Sia, Paris Hilton y David Byrne

La artista fue parte de un especial de año nuevo que realizó NBC. Miley apareció junto a su madrina Dolly Parton para interpretar varios temas como el hit “Wrecking Ball”.

A lo largo del evento, Cyrus tuvo de invitados a figuras como David Byrne en el clásico “Let’s Dance” de David Bowie, en “Midnight Sky” estuvo Fletcher, Sia en “Stars Are Blind” y “I Will Always Love You” y “I Love Rock and Roll” con Dolly Parton.