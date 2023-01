La Cámara Argentina de Industrias Ópticas y Afines (CADIOA) alertaron sobre la comercialización de millones de anteojos de sol. Advirtieron que estos no cumplen con la norma ISO y que, por lo tanto, no garantizan la protección ocular de las personas.

En este sentido, según los datos relevados por CADIOA, cada verano se comercializan más de 2 millones de anteojos truchos en la Costa argentina. “Cuando una persona compra un anteojo trucho está comprando un vidrio pintado, no está comprando un lente con calidad óptica adecuada para tener una protección en los ojos”, aseguró Norberto Fermani, presidente de la entidad.

Asimismo, el empresario óptico explicó que "cuando alguien utiliza anteojos con vidrios coloreados, el color no significa que esté filtrando los rayos UV, lo que hace es engañar a los ojos y uno abre la pupila permitiendo que entren rayos nocivos que producen degeneración celular".

Algunos precauciones que se pueden tomar a la hora de comprar anteojos

Por este motivo, Fermani hizo hincapié en la importancia de que los consumidores de anteojos “verifiquen que dentro del grabado y el etiquetado incluya a la familia del producto, un número de CUIT de quién es el responsable, la categoría de la lente y una certificación del fabricante, que se puede solicitar directamente en el punto de venta”. Además explicó que "el usuario tiene la potestad para solicitar la declaración jurada que autoriza su comercialización y la calidad del producto”.

Según información relevada por CADIOA, más de la mitad de los anteojos de sol que se comercializan en la Argentina no cumplen con las normas de seguridad que obliga la Secretaría de Comercio. “Se comercializan alrededor de 8 millones de anteojos de sol por año en la Argentina y aproximadamente 4 millones por lo menos no cumplen con la normativa de seguridad”, remarcó Fermani, al tiempo que indicó que “la Secretaría de Comercio está al tanto del tema y estarían tomando medidas para revertir la situación actual”.

Anteojos de sol con protección UV 100%, ¡siempre!

A la hora de elegir lentes de sol se debe optar por aquellos que cuenten con los filtros UVA y UVB 400 (Getty)

Coincidieron las especialistas que para protegerse de los efectos de la radiación UVA y UVB es fundamental el uso de anteojos de sol.

En este punto, agregó: “Contrariamente a lo que se cree, no es importante el color del lente, sino que tenga la protección adecuada contra los rayos UV. No hay una relación directa entre el tono del cristal y el grado de protección, es decir, no significa que cuanto más oscuro sea el vidrio más nos protegerá de los riesgos del sol. Existen anteojos transparentes que tienen filtros ultravioletas. Por ello es importante comprar los anteojos en ópticas reconocidas, en donde esté garantizado que el lente tiene filtro, o en donde uno pueda averiguar con un profesional si verdaderamente lo tiene. Preferentemente su formato debe ser envolvente cubriendo toda el área de los ojos. Y utilizarlas también en los días nublados”.

Y consultada acerca de si la recomendación incluye también a los niños, señaló: “Los niños suelen pasar más tiempo al aire libre en vacaciones y, por tanto, están más expuestos a sufrir afecciones en sus ojos. Por eso, hay que evitar la exposición en las horas de máxima intensidad, así como ponerles gorros o sombreros y usar lentes de sol con filtro UV a partir de los cinco o seis años”.

Asimismo, recalcó que “es muy importante proteger a los niños de la radiación UV, ya que está demostrado que más de la mitad del tiempo que una persona pasa expuesta al sol en toda su vida sucede antes de los 16 años”.

Respecto a la manera de contrarrestar los síntomas de lagrimeo, ojo rojo y sensación de arenilla, recalcó la importancia de “no automedicarse y consultar con un médico oftalmólogo ante cualquier duda”. “Muchas veces se usan colirios que terminan siendo contraproducentes o que no solucionan el problema -explicó-. Los colirios con lágrimas, antiinflamatorios o antibióticos deben ser prescritos siempre por un médico oftalmólogo”.