“Yo me siento bien, tengo un montón para dar y gente que me da un montón. A mí no me falta amor, no necesito amor de una pareja. Es un momento donde estoy en una elección personal, en algún momento pasará”. Hace casi un año, Andrea Rincón desmentía los rumores de romance con Fredy Villarreal. Por ese entonces, los actores compartían elenco en la temporada teatral y la buena onda como compañeros confundió a algunos. Sin embargo, los unía una amistad y el trabajo en común en Villa Carlos Paz.

Por ese entonces, en febrero del 2022, la actriz aseguraba que no tenía apuro por estar en pareja y que se daría solo. Luego, el año transcurrió y ella cumplió con compromisos laborales: grabó la nueva temporada de Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV) y e interpretó a una vedette.

Una vez que terminó el rodaje de la ficción de Polka que todavía no tiene fecha confirmada para verse por la pantalla de eltrece, la exparticipante de Gran Hermano decidió tomarse unas vacaciones para descansar antes de sus nuevos proyectos para el 2023. Los últimos días de diciembre viajó a San Bernardo junto a su familia para despedir el 2022, y además de disfrutar de la playa, celebró con su nuevo amor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andrea Rincon (@andrearincon_top)

Enamorados

La actriz busca mantener un bajo perfil sobre su vida privada y es por eso que poco se sabe de su pareja, Mauricio Corrado. Por caso, su nombre quedó al descubierto después de que ella lo mencionara en una serie de románticas fotos que posteó en su Instagram, red social en la que tiene más de un millón de seguidores. Él, en tanto, intenta seguir en el anonimato, aun sabiendo de la popularidad de su novia: tiene cerrada su cuenta para que solo vean su contenido los que él permite que lo sigan: solo son 71 personas.

“Augurando un feliz 2023″, escribió días atrás la actriz, quien en las últimas horas hizo una nueva publicación: compartió una serie de fotos que se tomó junto a su pareja en el jacuzzi del hotel con vista al mar en el que se hospedan durante su estadía en la costa argentina y agregó los emojis de muchas burbujas, haciendo referencia a la espuma que se veía entre ellos.

El postero superó los 50 mil “me gusta” y entre los cientos de comentarios que recibió, se destacaron los de distintos actores amigos y colegas que celebraron el presente sentimental de Andrea Rincón. “Ay, qué dulzura esto”, escribió Celeste Cid y agregó un corazón rojo. “No están para nada enamorados. Nah. Viva el amor”, consideró Julieta Díaz como un guiño a la pareja. Georgina Barbarossa y Nicolás García Hume, entre otros, también dejaron sus románticos comentarios con emoticones.

Días atrás, Andrea y Mauricio decidieron sellar su amor compartiendo un tatuaje. Y fue la propia actriz quien compartió las fotos del momento a través de sus redes sociales el pasado 25 de diciembre, cuando también saludó por su cumpleaños a su pareja. “Y voz guiándonos”, escribió. Corrado, por su parte, comentó dicha publicación con un contundente y romántico mensaje: “Siempre juntos, mi vida”.

Y antes -en noviembre-, durante unas vacaciones en San Luis, Andrea había hecho referencia a que su pareja le había tomado una foto (lo mencionó a modo de crédito, pero sin destacar el vínculo que los unía por ese entonces). Además, compartió una imagen de ellos en pleno atardecer.

“Qué lindo verte y leerte así”, le dijo por esos días la actriz Mónica Antonópulos a su amiga. Y Georgina Barbarossa volvió a dejar emojis.