Furor por el cantante Abel Pintos en Mar del Plata

Abel Pintos no para de batir récords, esta vez en Mar del Plata

El lunes 2 de enero debutó Abel Pintos, quien realiza por primera vez temporada en la ciudad de Mar del Plata, y en donde se presentará todos los lunes, martes y miércoles de enero desde las 21 en el Teatro Tronador. La noticia sería una más de las tantas producciones previstas para la Costa, de no ser porque la cantidad de público que tiene el intérprete logró un récord que algunos no duda en afirmar no se veía desde los espectáculos de Alberto Olmedo y Jorge Porcel.

Según se confirmó, las localidades para las 12 funciones previstas se agotaron incluso antes de comenzar la primera función de la temporada, algo no sólo que lo convierte en el primero de este año en lograrlo, sino que algunos se aventuran a decir que no pasaba desde la época de oro del teatro de revista.

Es que luego de un 2022 maratónico donde batió récords absolutos con localidades agotadas en todas las ciudades que visitó, incluyendo las 31 funciones en el Teatro Opera Orbis de la Ciudad de Buenos Aires, y un cierre de año con más de 30.000 personas en el Estadio Único de La Plata -que transmitiera Telefe en esta última Nochebuena-, el cantante presenta “Abel en Concierto” en Mar del Plata.

Desde la noche del lunes 2, la calle Santiago del Estero se viste de fiesta desde horas de la tarde con centenares de familias, parejas, grupos de amigos que se alistan para ver al artista. Abel ofrece un show de más de 2 horas de concierto con las canciones más populares de su repertorio y el público lo agradece y celebra feliz en una sala más que especial para vivir y vibrar su música.

Nuevo álbum

Comenzó el 2021 lanzando “El amor en mi vida”, canción que forma parte y le da título a su álbum más reciente y por el cual acaba de recibir el Premio Gardel a mejor álbum pop del año. Este es su trabajo discográfico más íntimo y personal, lanzado pocos días después de su cumpleaños número 37. Cuenta con la participación de artistas internacionales como Yotuel (Cuba), Camila (México), Beatriz Luengo (España) y Lali (Argentina).

El lanzamiento de este álbum llegó acompañado del videoclip de la canción “De mí, contigo”, junto al exitoso dúo Camila. En septiembre presentó el videoclip de “Espejo”, canción que forma parte de su álbum El amor en mi vida, y que el mismo Abel describió como “liberadora”. Para finalizar el año, lanzó en diciembre una nueva versión de su single “Camina (Suave y elegante)” junto a Los Palmeras. Esta canción, compuesta por Abel junto a Beatriz Luengo y Yotuel, forma parte de su último trabajo discográfico y se ha convertido en una de las favoritas del público, que en cada concierto en vivo no para de bailar y cantarlo.

Es que la carrera de Abel no tiene límites, como él mismo lo viene reafirmando desde hace 26 años, con 13 discos editados. Desde las recordadas dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar 2004 hasta los 18 Premios Gardel, incluyendo 3 de Oro (junto a Charly García, los únicos dos artistas que lo ganaron tres veces) y 3 veces en el rubro Canción del año (única categoría votada por el público), dan la pauta de que tanto el público como la crítica especializada y los pares reconocen su labor. sin dudas uno de los artistas más importantes de la escena musical argentina en la actualidad.