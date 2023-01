Reapareció Jeremy Renner tras el accidente

El actor Jeremy Renner, que desde el domingo pasado se encuentra internado en Reno, Nevada, tras sufrir un grave accidente con una máquina quitanieves, envió un mensaje a sus seguidores a través de Instagram, junto a una selfie en la cama del hospital.

"Gracias a todos por sus amables palabras. Estoy demasiado roto ahora como para escribir. Pero les envío amor a todos", dice el mensaje escrito por el intérprete reconocido, entre otros papeles, por encarnar a Ojo de Halcón en la serie de películas de Marvel "Avengers".

El posteo fue realizado horas después de haber sido sometido a dos cirugías y de un parte médico que decía que Renner se encontraba "estable pero en estado crítico", con un traumatismo en el tórax y lesiones ortopédicas.

Jeremy Renner intentaba socorrer a un hombre cuando sufrió el accidente

El actor Jeremy Renner estaba ayudando a un automovilista varado cuando resultó herido el fin de semana en un accidente con una máquina quitanieves en las montañas a las afueras de Reno, según el alcalde de la ciudad.

La alcaldesa de Reno, Hillary Schieve, dijo que la estrella de Avengers de 51 años estaba tratando de ayudar a un automóvil varado frente a su casa en la ladera de una montaña nevada el día de Año Nuevo cuando fue atropellado por su propio vehículo. El accidente dejó a Renner en estado crítico pero estable con lesiones en el pecho y ortopédicas.

“Estaba ayudando a alguien varado en la nieve”, dijo Schieve al Reno Gazette-Journal el lunes por la noche. Dijo que ella y el actor son amigos y que la llamaron por el accidente poco después de que ocurriera el domingo por la mañana cerca de la autopista Mt. Rose que conecta a Reno con el lago Tahoe.

“Él siempre está ayudando a los demás”, le dijo al periódico.

La oficina del alguacil del condado de Washoe dijo en un comunicado el domingo que los agentes respondieron a un informe de una lesión traumática en el área de la autopista Mt. Rose alrededor de las 9 am del domingo antes de que Renner fuera trasladado en helicóptero a un hospital local. Una poderosa tormenta invernal arrojó más de 2 pies (0,6 metros) de nieve en el área desde el sábado por la noche hasta el domingo por la mañana.

La oficina del alguacil dijo en ese momento que Renner era la “única parte involucrada en el incidente” y que el principal equipo de investigación de accidentes de la oficina estaba “investigando las circunstancias del accidente”.

El alguacil Darin Balaam programó una conferencia de prensa a las 3:30 p. m. PST del martes “para aclarar detalles sobre” la respuesta de la oficina del alguacil al accidente, dijo la oficina en un comunicado el martes temprano.

Un publicista de Renner dijo en un comunicado el lunes que sufrió un traumatismo torácico cerrado y lesiones ortopédicas y que permanece en estado crítico pero estable en una unidad de cuidados intensivos después de una cirugía en un hospital de Reno.

Renner interpreta a Hawkeye, un miembro del escuadrón de superhéroes Avengers en el extenso universo cinematográfico y televisivo de Marvel.

Ha sido nominado al Oscar en dos ocasiones por su interpretación y obtuvo nominaciones consecutivas por The Hurt Locker y The Town. La interpretación de Renner de un especialista en desactivación de bombas en Irak en The Hurt Locker de 2009 ayudó a convertirlo en un nombre familiar.

The Avengers en 2012 lo consolidó como parte de las grandes ambiciones narrativas de Marvel, con su personaje apareciendo en varias secuelas y obteniendo su propia serie de Disney+, Hawkeye.