“Glass Onion” es la tercera película más vista de Netflix

Han pasado casi dos semanas desde que la nueva película de Rian Johnson, Glass Onion se estrenó a través de la ventana de Netflix. En este corto tiempo la producción se ha mantenido entre los más visto en la plataforma. Sin embargo, recién ahora el largometraje protagonizado por Daniel Craig se ha convertido en el tercer film más visto en el servicio de streaming en sus primeros 10 días. Este proyecto que se desprende del éxito de 2019 Entre navajas y secretos (Knives Out) ha acumulado hasta ahora más de 209 millones de horas reproducidas.

Según dio a conocer la compañía de entretenimiento, tras un exitoso debut en navidad, la película de misterio y crimen contabilizó en su primer fin de semana 82.1 millones de horas vistas. Conforme pasaron los días, esta cifra fue en aumento, logrando 209 millones de horas de visualización, lo que la ubica como la tercera producción más vista en el servicio. Sólo detrás de proyectos como Alerta roja (Red Notice) con 328.8 millones de horas y No miren arriba (Don’t Look Up) con 321.520 horas totales.

Líder

Por el lado de la televisión, la serie Merlina (Wednesday) continúa liderando el ranking del Top Ten por sexta semana consecutiva con más de 103.96 millones de horas reproducidas durante los últimos días. Con esta cifra rompe el récord de más horas vistas en una sola semana para un show. La producción liderada por Jenna Ortega registró 341.2 millones cuando estrenó. Con las nuevas cifras que se han dado a conocer, el proyecto dirigido por Tim Burton ha establecido una nueva marca, al tener 411.3 millones de horas la semana siguiente a su lanzamiento.

En el caso de la tercera temporada de Emily en Paris, se ubicó justo debajo en la segunda posición. Después de su estreno el 21 de diciembre pasado, la ficción obtuvo 95.3 millones de horas vistas. Eso representa una ligera caída de los 117.6 millones que registró en su semana de debut. Dato curioso de este proyecto de Lily Collins, es que la primera y segunda entrega de esta comedia dramática regresaron al Top Ten de lo más visto semanalmente, ocupando el octavo y séptimo sitio, respectivamente. Eso al tener 14.55 millones y 15.2 millones de horas vistas.

En tercer lugar se encuentra The Witcher: El origen de la sangre (The Witcher: Blood Origin) que llegó a las más de 64.5 millones de horas en su semana de estreno. La miniserie Traición (Treason) tuvo un éxitoso debut ya que en su primera semana de disponibilidad, el drama británico protagonizado por Charlie Cox se posicionó en el cuarto lugar con 56.06 millones de horas reproducidas.

Finalmente en el quinto peldaño se ubicó el thriller de espionaje El novato (The Recruit) con 43.36 millones de horas reproducidas. Esa cifra representa una caída significativa de audiencia, ya que la semana anterior la serie protagonizada por Noah Centineo había ocupado el segundo lugar al tener 95.6 millones. Sin embargo dicha producción aún se encuentra por delante de la serie documental Harry & Meghan.

Puedes disfrutar de Glass Onion a través de la plataforma de Netflix.