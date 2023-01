El Gobierno planea convocar a sesiones extraordinarias

Para que el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema pueda ser enviado al Congreso Nacional, el Gobierno debe realizar primero el llamado a sesiones extraordinarias. El presidente Alberto Fernández, quien este miércoles encabezó la entrega de 597 viviendas en la provincia de Misiones, está dispuesto a disponer de este resorte institucional y ajusta el temario que acompañará a este pedido. La convocatoria la realizaría antes de este fin de semana.

Fuentes de la Casa Rosada adelantaron, luego de la reunión de gobernadores a la que convocó el Presidente en busca de apoyo a su iniciativa contra el máximo tribunal, que el decreto con el llamado a extraordinarias saldría publicado esta misma semana, aunque aún no se fijó una fecha y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, se encuentra ausente por unos días.

Luego de conseguir el respaldo de 11 de los mandatarios provinciales peronistas para que ese proyecto vaya a Diputados, el judicial será uno de los principales frentes en los que el oficialismo intentará avanzar. El otro, aunque en Balcarce 50 guardan con recelo la información, será el económico.

En 2022 la actividad legislativa quedó restringida porque cada vez fue más notorio el distanciamiento entre las bancadas del oficialismo y de la oposición, sobre todo en el último mes del año, lo que trabó las discusiones en el recinto. El panorama no cambiará demasiado durante enero y febrero. Sin embargo, apuestan desde el Gobierno a que el proyecto de juicio político a los cortesanos “por mal desempeño de sus funciones” sea uno de los primeros en ser tratado.

Juntos por el Cambio no dio quórum y se cayó la última sesión del año

En la Comisión de Juicio Político, que encabeza la diputada entrerriana Carolina Gaillard, el Frente de Todos cuenta con mayoría (16 de los 31 integrantes) y suponen que no habrá inconvenientes en obtener un dictamen favorable. Pero los números no alcanzan para tener en el recinto los dos tercios de los votos de los legisladores y que la iniciativa avance hacia el Senado. Juntos por el Cambio ya anticipó mediante un extenso comunicado que no lo avalará. Pese a eso, será uno de los incluidos en las extraordinarias.

También el 26 de diciembre Alberto Fernández explicitó en su cuenta de Twitter que se enviará un proyecto que le dé herramientas para afrontar el fallo sobre la coparticipación que emitió la Corte Suprema. “He instruido al MECON (NdeR: el Ministerio de Economía) para enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22″, escribió el Presidente. “Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce”, agregó.

Al conocerse el fallo en el que la Corte dio la razón a los reclamos en el porcentaje de coparticipación, el jefe de Estado sostuvo que era “incumplible” y un par de días de después afirmó que se pagaría con bonos TX31 y abarcará los fondos correspondientes a 90 días de vigencia de la medida cautelar. Por eso se propondría una modificación en la Ley de Presupuesto para abonarle a la Ciudad ese monto sería otra de las iniciativas que irían al Congreso.

El blanqueo de capitales que se trabajó en el Ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa también entraría en ese paquete a tratar en este período. También el Monotributo tech, que incluye tres nuevas categorías exclusivas para la exportación de servicios de hasta 30.000 dólares.

La moratoria previsional que beneficiaria a 800 mil personas y que no se pudo sancionar en las sesiones ordinarias y la Ley de Agroindustria (que lleva un largo período sin poder ser tratada) serían otras de las iniciativas que impulsará el Ejecutivo.