En el documento aparece el respaldo de Mariano Arcioni, pero está de licencia y delegó el mando provincial a su vice, Sastre que no firmó el documento

En el pedido de juicio político que impulsa el Gobierno nacional contra los jueces de la Corte Suprema aparece, como uno de los firmantes, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni. Sin embargo, anoche surgieron reparos sobre la validez de ese aval porque Arcioni se encuentra de licencia hasta el próximo 8 de enero y el vicegobernador a cargo del Ejecutivo provincial, Ricardo Sastre, no suscribió la solicitud contra los magistrados del máximo tribunal del país.

En la cumbre de gobernadores celebrada este martes se anunció con bombos y platillos la adhesión de 11 gobernadores. Sin embargo, el asterisco o la polémica se instaló con el apoyo de Chubut, cuyo gobernador, Mariano Arcioni figura avalando la iniciativa, pero resulta que está de licencia.

Mariano Arcioni, gobernador de Chubut apoya la decisión del Presidente, pero está de licencia.

La polémica quedó instalada, tras anunciarse la firma de un gobernador que hasta el 8 de enero no está a cargo. Es el vicegobernador, Ricardo Sastre, quien quedó al frente del Ejecutivo provincial. Y Sastre no suscribió el pedido del Presidente contra los jueces del máximo tribunal a pesar de las fuertes presiones que recibió desde el Gobierno.

En resumen, el apoyo de Chubut ahora quedó en un limbo, con un respaldo atribuido a su gobernador que, en realidad no se encuentra en funciones y por lo tanto no estaría habilitado para suscribir un acto formal como es el pedido de juicio político contra magistrados de la Corte nacional. Desde el oficialismo dejaron trascender que Arcioni tuvo que viajar a Estados Unidos por un problema de salud de un familiar, pero no quedó claro cuál es la posición de esa provincia respecto de esta embestida contra el máximo tribunal de justicia.

La decisión del Gobierno es acelerar al máximo su embestida contra el máximo tribunal y presentar en las próximas horas el pedido de juicio político contra todos sus integrantes. La intención es que empiece el recorrido legislativo en el marco de un llamado a sesiones extraordinarias.

El aval de Chubut, según especulaban anoche algunas fuentes, podría ser motivo de impugnación si el que firma es un gobernador en uso de licencia.

El caso expone las diferencias que ha provocado la ofensiva contra la Corte en amplios sectores del oficialismo. Los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Santa Fe, Omar Perotti, ya habían tomado distancia desde el comienzo de los ataques de Fernández contra los magistrados del máximo tribunal.

Alberto Fernández va por el juicio político a la Corte Suprema

La cumbre celebrada ayer, demostró que hay bajas significativas de ir por más. Alberto Rodríguez Saá de San Luis, Gustavo Bordet de Entre Ríos, y el sanjuanino Sergio Uñac, no firmaron. El Gobierno los había incluido y luego debieron retirar dichas firmas.

Son gobernadores y provincias que sí habían apoyado inicialmente a Alberto Fernández en la movida en la que se cuestionó el fallo de la Corte Suprema, a favor de la coparticipación con la Ciudad. Hay ruido político con la decisión del Gobierno.