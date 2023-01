Casi dos años han pasado desde que la segunda temporada de Sky Rojo fue estrenada y tras el éxito que la producción tuvo, Netflix decidió renovarla para una tercera parte. La serie volverá esta semana al catálogo del servicio de streaming para su entrega final en la que el trío de protagonistas deberá enfrentar su última batalla, si desean conocer el significado de la palabra “libertad”. A estos próximos capítulos además se unirá el artista de música urbana Rauw Alejandro.

Este martes, fue revelado un nuevo adelanto que se adentra más en la próxima aventura que Coral, Wendy y Gina deberán enfrentar en este cierre. La historia iniciará seis meses después de los sucesos de la segunda entrega. Las tres amigas protagonistas viven una nueva y aparentemente idílica vida, hasta que el pasado regresa para traerles problemas que pondrán en peligro sus planes de un futuro placentero y tranquilo.



“El pasado siempre vuelve. El miedo que hemos pasado no se irá jamás. Yo lo siento cada noche y no me deja dormir”, se puede escuchar a Coral (Verónica Sánchez) decir en el adelanto. Las tres amigas saben que la única solución para poder vivir en paz será acabar de una vez por todas con su mayor enemigo, Romeo (Asier Etxeandia). “Si el pasado siempre vuelve, entonces acabemos con el”, añade Wendy, el personaje que interpreta la actriz y cantante argentina Lali Espósito.

La temporada final de Sky Rojo inicia con las protagonistas alejadas de su pasado e ilusionadas con la posibilidad de una vida nueva, esto luego escapar con cuatro millones de euros de su proxeneta Romeo. Las jóvenes huyen a un pueblo pesquero para alejarse de su pasado y disfrutar de los placeres del dinero y los bellos paisajes.

Sin embargo, un día tranquilo en altamar, las mujeres entenderán que “el pasado siempre vuelve”, cuando se dan cuenta que sus antiguos jefes sicarios han ido en busca de ellas. “Puedes resucitar. Puedes cambiar de vida, pero no puedes olvidar de dónde vienes. Porque el día que lo haces, el pasado aparece de nuevo en tu puerta”, dice Coral.

Una serie de los creadores de La casa de papel

La segunda temporada de Sky Rojo, creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato (La casa de papel) se ubicó en el número uno de visualizaciones en el catálogo de Netflix durante varias semanas en diversos países de Latinoamérica. La tercera y última parte estará compuesta por ocho episodios. Para el desenlace de este proyecto, regresan Verónica Sánchez, Asier Etxeandia, Lali Espósito, Miguel Ángel Silvestre y Yany Prado. Es posible que Enric Auquer aparezca en algún flashback.

El artista urbano Rauw Alejando se integra al elenco en la temporada final

Entre las novedades que habrá en este cierre de la historia, se encuentra la integración del artista puertorriqueño Rauw Alejandro. El cantante tendrá una participación especial y, según se ve en el nuevo adelanto, tendrá una relación amorosa con Wendy (Espósito). Por lo visto, su personaje se unirá al trío en su misión de acabar con sus enemigos. En el clip, se ve al músico en un coche y, más tarde, se le observa asistiendo a una fiesta en la que se encuentran las chicas.

También se observa a los nuevos compañeros criminales de Romeo y Moisés. Además, habrá dos incorporaciones más a esta producción: Tiago Correa (La casa de las flores) y Catalina Sopelana, actriz española de 29 años que ha participado en proyectos como El Vecino y Modelo 77. El título es una producción española desarrollada por Vancouver Media.

La temporada final de Sky Rojo se podrá ver desde el 13 de enero en Netflix.