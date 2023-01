Algunas series como Black Mirror y Love, Death & Robots han cautivado al público con su estilo antológico para transmitir diferentes relatos. Ahora Netflix lo vuelve a hacer con Caleidoscopio (Kaleidoscope), aunque su particularidad recae en que todos los episodios están unidos por un hilo conductor: una trama centrada en un grupo de ladrones cuya misión es abrir una bóveda en una zona de máxima seguridad.

Según la sinopsis oficial, “sigue a lo largo de 25 años a un grupo de virtuosos ladrones en su imposible misión de abrir una bóveda resguardada por el equipo de seguridad más poderoso del mundo y llevarse el mayor botín de la historia, todo mientras el FBI les pisa los talones. Cada episodio revela una pieza de este elaborado rompecabezas de corrupción, avaricia, venganza, conspiraciones, lealtades y traiciones. ¿Cómo se ideó el plan? ¿Quién logrará salirse con la suya? ¿En quién se puede confiar?”.

Giancarlo Esposito, Rufus Sewell, Paz Vega y más estrellas componen el reparto de "Caleidoscopio". (Netflix)

El elenco principal está conformado por Giancarlo Esposito (el inquebrantable Gus Fring de Breaking Bad y Better Call Saul) como Leo Pap, Rufus Sewell como Roger Salas, Paz Vega como Ava Merder, Tati Gabrielle como Hannah, Rosaline Elbay como Judy Goodwin, Jai Courtney como Bob Goodwin, Peter Mark Kendall como Stan Loomis y Niousha Noor como Nazan Abassi.

Caleidoscopio se inspira libremente en una historia real sobre los setenta mil millones de dólares en bonos que desaparecieron en Manhattan durante el huracán Sandy. Es un fascinante thriller de misterio y acción que posee una narrativa no lineal, puesto que, su objetivo es despertar la intriga en el espectador de una forma muy original y que cada uno goce de una experiencia única. Abarca desde 24 años antes del atraco hasta 6 meses después.

Los diferentes órdenes para ver Caleidoscopio

El primer orden para mirar los episodios de la temporada es el cronológico, comienza con “Violeta” (ambientado 24 años antes) y le siguen los siguientes: “Verde” (siete años antes), “Amarillo” (cinco semanas antes), “Naranja” (tres semanas antes), “Azul” (cinco días antes), “Blanco” (el atraco), “Rojo” (la mañana después) y “Rosa” (seis meses después). Es quizá la forma más adecuada para quien no quisiera armarse un lío mental.

Netflix también propone un estilo Quentin Tarantino para verla: “Azul”, “Verde”, “Amarillo”, “Naranja”, “Violeta”, “Rosa”, “Blanco” y “Rojo”. O también… como si se tratara de Orange is the New Black: “Verde”, “Violeta”, “Rojo”, “Naranja”, “Amarillo”, “Azul”, “Blanco” y “Rosa”. ¿Te la imaginas como una clásica trama de detectives? También hay una fórmula de capítulos para lograr ese efecto: “Naranja”, “Verde”, “Violeta”, “Rojo”, “Amarillo”, “Azul”, “Blanco” y “Rosa”.

Una de las series más populares de Netflix en 2022 es cancelada

Previo a su estreno, la emoción y expectativa por ver 1899, la nueva producción de las mentes detrás de Dark, era alta. Sin embargo, Netflix decidió cancelar la producción alemana con solo una temporada compuesta por ocho episodios. Así lo dieron a conocer sus creadores, Baran bo Odar y Jantje Friesea, a través de un comunicado compartido en sus redes sociales. En 2018, los guionistas habían firmado un acuerdo general exclusivo de varios años con el servicio de streaming.

“Con gran pesar tenemos que decirles que 1899 no se renovará”, se lee en el mensaje. “Nos hubiera encantado terminar este increíble viaje con una segunda y una tercera temporada como lo hicimos con Dark. Pero a veces las cosas no salen como las planeaste. Así es la vida. Sabemos que esto decepcionará a millones de fanáticos. Pero queremos agradecerles desde el fondo de nuestros corazones que hayan sido parte de esta maravillosa aventura. Los amamos. Nunca lo olviden”.

La serie fue uno de los proyectos más ambiciosos que la plataforma tuvo durante 2022 (se estrenó el pasado 17 de noviembre). Esta producción había sido aprobada tras el éxito que significó en 2017 la historia de suspenso y ciencia ficción titulada Dark, protagonizada por Louis Hofmann. Durante sus tres temporadas, logró generar una gran base de fanáticos y consiguió captar la atención sobre el contenido que se está produciendo en Alemania.

Para 1899, los showrunners Baran bo Odar y Jantje Friesea decidieron llevar al público a altamar: un barco de vapor lleno de migrantes que se dirige al oeste, concretamente a Nueva York, en Estados Unidos. El viaje pronto tomará un giro inesperado y espeluznante cuando se descubre otro barco, el Prometheus, que se encuentra a la deriva en mar abierto. Esto llevará al grupo de pasajeros de distintas nacionalidades a enfrentar una misteriosa secuencia de eventos aparentemente sobrenaturales.