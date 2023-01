Lucas Filardi, uno de los amigos que estuvo esa noche, relató el momento de la agresión. Según contó, el grupo donde estaba Fernando había llegado la noche anterior. En la segunda noche, fueron al boliche Le Brique. Allí escuchó un bullicio y salieron a ver

"Veo a dos amigos, salimos lo veo a Fer con la remera rota afuera. Yo estaba al lado de él, lo tiraron al piso le empezaron a pegar. En ese momento había cuatro o cinco pegándole, también había otros de los imputados. Tenía un par al lado, también a D'Alesandro le estaban pegando", prosigue.

"Hubo un momento de impacto y después yo, por mi parte, entró y pido 'basta por favor, paren'. Ahí es cuando uno de ellos me pega una piña, no llego a taparla, me queda como raspado la cara. Me pega y caigo arriba de un auto, arriba del capó, vuelvo a pedir que basta. Fue un impacto, ninguno se lo esperaba", cerró.

Luego, Filardi ubicó dónde estaba cuando ocurrió el crimen, con indicaciones sobre una foto que proyectaron en una pantalla. Seguro de que hubo “patadas en el pecho y en la cabeza” de Fernando, su amigo insistió: “Fue un instante en que vino gente gritando y le pegaron. Se cayó al piso, y ahí fueron patadas y piñas. No hubo acto de defensa”.

Pasados unos minutos, el joven vio un video de la madrugada en que se produjo el crimen, que fue recuperado del teléfono celular de uno de los acusados, para que intente identificar quiénes agredieron a Fernando. Mientras pasaron la grabación, Silvino Báez apoyó su cabeza sobre el hombro de su esposa, Graciela Sosa.

“La primera piña fue dirigida a Fernando, fue una piña muy fuerte a la cara, directo a la cara para desestabilizarlo. Fue repentina. Una piña muy fuerte a la cara”, reveló el joven.

"Lo hicieron caer a piñas"

“¿Fernando podía estar esperando un golpe?”, preguntó Fernando Burlando, abogado de la familia Báez Sosa. “No”, fue la respuesta del testigo, que agregó: “No estaba esperando una piña”. Entonces, también contó el rol que tuvo él: “Dije que paren y se ensañaron conmigo”. Seguidamente, Burlando le hizo reproducir cómo fueron las patadas.

Además, el testigo tuvo que representar cómo cayó Fernando en el piso mientras le pegaban. Pese a que el letrado de los acusados, Hugo Tomei, se opuso, la situación se graficó igual porque el tribunal hizo lugar.

Burlando después ahondó sobre los dichos del testigo en cuanto a que le pidió a los acusados que frenaran la golpiza. “¿A quién le decías ‘paren’?”, preguntó Burlando. “Era un ‘paren, paren’ en general a la ronda de personas que le pegaba a Fer. El ataque fue dirigido a Fer”, dijo el amigo del joven asesinado.

También rememoró que otro de los amigos, Juan Bautista Besuzzo, llegó a rogar “basta, por favor”, y acotó: “Ya en un momento no había nada que hacer”.

En tanto, mientras confeccionaba un croquis sobre el estrado de los jueces, admitió que no recuerda nombres de los atacantes.