Nacho Fernández es una de las apuestas principales del ciclo que iniciará Martín Demichelis en River. El ex volante de Gimnasia de La Plata volverá a ponerse La Banda con la misión de llevar al equipo de Núñez al primer plano nacional e internacional. “Fue una decisión en familia. Me costó un poco la adaptación en Brasil, porque son muchos partidos y muchos viajes; y la realidad es que extrañaba estar con mis amigos y mi familia. Si bien lo disfruté y me dejó una experiencia muy linda, extrañaba mucho a Argentina”, dijo la flamante incorporación en su primer contacto con la prensa.

Además, el virtuoso volante reconoció que “será un orgullo” vestir el mítico número 10 que en el pasado usaron figuras de la talla del Beto Alonso, Pablo Aimar o el Burrito Ortega. A diferencia de su ciclo anterior, ahora tendrá a Javier Pinola y Poroto Lux como integrantes del cuerpo técnico del ex central del Bayern Múnich. “Vengo con una expectativa muy grande, con un cuerpo técnico muy bueno que conoce mucho al club. Mis primeras sensaciones son muy positivas. Cuando hablé con Martín (Demichelis) me hizo sentir muy cómodo y a Poroto (Lux) y a Javier (Pinola) los conocía de mi etapa como futbolista. Ahora tienen otro rol que hay que respetar”, reveló.

“Volver a River fue una decisión que tomé con mi familia. Disfruté mucho mi paso por Brasil y aprendí mucho también, pero me costó la adaptación. Fueron muchos partidos y muchos viajes y extrañaba muchísimo el día a día que se vive acá. Quería volver a estar en la Argentina para ayudar con mi experiencia y que podamos tener todos un gran año acá en el club”, agregó el mediocampista de Dudignac.

Para Nacho fueron 109 encuentros, 19 goles y cinco títulos en Mineiro hasta que a fines de 2022 se definió su retorno: River le compró nuevamente el pase en una cifra cercana a los tres millones de dólares y le hizo un contrato por tres años hasta diciembre de 2025.

La negociación tuvo un punto clave a favor del Millonario: el Galo le debía 1,1 millones de dólares por la venta de Nacho en enero de 2021. En mayo pasado ya había sido intimado por la FIFA cuando la deuda rondaba los 2,5 millones y en Núñez utilizaron esa herramienta para resolver todo a su favor. De esta manera, el Millonario no recibirá ese dinero y desembolsó unos dos millones de dólares para repatriar a Nacho, que entre 2016 y 2021 jugó 186 partidos, anotó 31 goles, aportó 27 asistencias y conquistó nueve títulos en el club.

Sumado a eso, la presión del futbolista fue otra arma crucial para resolver rápidamente la situación: su pareja Juliana Lombardi está embarazada y el deseo de ambos es que su hija Olivia nazca en la Argentina cerca de sus familiares. Así, Fernández le comunicó tanto al cuerpo técnico de Eduardo Coudet como a los dirigentes brasileños que su intención era retornar en 2023 a la Argentina. Y lo logró.

“Desde que llegué en 2016 me hicieron sentir muy cómodos acá en River y además hemos ganados muchas cosas importantes. Siempre tuve el deseo de poder volver. Lo dije el día que me fui. Quería volver entero físicamente porque River forma parte de mi vida y de toda mi familia”, comentó Fernández en conferencia de prensa, y se animó a apostar fuerte de cara a la próxima Copa Libertadores: “River está preparado para competir contra cualquier equipo de Brasil. Ellos nos respetan muchísimo y les cuesta cuando vienen a la Argentina también. Se puede competir más allá de todo el poderío y la experiencia de sus jugadores. Tienen equipos muy fuertes pero con trabajo se puede”.

Goles y jugadas de Nacho en Mineiro