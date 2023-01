El año nuevo acaba de comenzar y, más allá del cambio de número, la economía y la dinámica financiera siguen su curso tras las fiestas de fin de 2022. De hecho, este lunes, en el primer día hábil del mes, el dólar blue continúa la tendencia bajista con la que terminó el año previo y Economía ya anunció un nuevo canje de deuda para esta semana. En ese escenario, el mercado empieza a evaluar las variables que serán clave para el desarrollo de las inversiones en argentina en 2023.

Para el economista Christian Buteler, “en el corto plazo, el mercado está mirando qué es lo que pasa con el dólar, si se logra tranquilizar o no, después de lo que fueron las últimas dos semanas de diciembre”. Y es que hubo un salto fuerte de los tipos de cambio alternativos (sobre todo del blue) entre el 22 y el 28 del mes pasado, que luego se controló y comenzó a bajar fuerte. Es por eso que, tras esos movimientos tan bruscos, la City ahora está atento a lo que pueda suceder con las cotizaciones.





Factor 1: Colocación de deuda

Pero, con una visión a más largo plazo, Buteler considera que “el tema principal es la deuda en pesos, que es mucha y está muy concentrada hasta antes de las elecciones”. Así, el economista señala que, lograr extender los plazos de los vencimientos es algo fundamental para el Gobierno y que el mercado va a monitorear muy de cerca porque advierte que esto no solo va a tener un impacto en la financiación del Gobierno en sí, sino que también incidirán en el dólar.

El economista de Eco Go Lucio Garay Méndez recuerda en este sentido que la Secretaría de Finanzas va a tener que enfrentar dos veces por mes durante 2023 una prueba donde testeará las expectativas del mercado y la voluntad de financiar al fisco. “Cómo le va en cada ocasión refleja cuánto le creen y cómo sienten que evolucionará el programa fiscal-financiero, por lo que todas son importantes”, sostiene

Y Buteler agrega que, “en caso de que el mercado no quiera, por falta de confianza, renovar su deuda, parte de esos pesos que no van a ir hacia allí harán presión en los tipos de cambio y podrían hacer disparar la brecha”, alerta. No se puede dejar de mencionar también que una crisis de deuda con más pesos en la calle aceleraría la inflación, como pasó a mediados del año pasado, por lo que es un tema central hacia adelante.

Factor 2: precios de la energía y las commodities



Es por eso, que Garay Méndez considera que la brecha es “el termómetro de alta frecuencia que refleja al instante lo que va pasando en la economía”. E indica que otros dos factores que van a ser claves este año son los precios internacionales de las commodities y de la energía, fundamentalmente.

“El primero impacta en la acumulación de reservas, porque incide en las liquidaciones del campo a través del mercado oficial de cambios. Entre la sequía y la baja en los precios que vimos hasta ahora, y con un tipo de cambio atrasado, el Banco Central no la va a tener fácil para juntar divisas”, anticipa, por un lado.

Así también lo considera el economista Jorge Neyro, quien señala que “la cuestión de la sequía y la consecuente falta de oferta de divisas que puede traer, que aún no sabemos qué tan grande va a ser”, es un elemento central que monitorear para los mercados como elemento estructural de corto plazo.



Preocupa la evolución de la sequía y su efecto en las liquidaciones del campo de este año.

Y, por otro, Garay Méndez agrega que el precio de la energía va a ser determinante para que el Gobierno pueda bajar el déficit. De hecho, comenta que gran parte del ajuste del segundo semestre de 2022 fue gracias a eso, a la caída del gasto en ese recurso e indica que, “de mantenerse esa tendencia, le puede facilitar las cosas al Gobierno en 2023”, tanto en materia de déficit como de reservas del Banco Central (BCRA).

Factor 3: las metas del FMI Y las elecciones como telón de fondo



Todo esto va en línea con la que para Neyro es la variable central de fondo que va a mirar el mercado hacia este año, y es el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que es algo que se sigue mes a mes.

Y agrega, asimismo, que “el factor electoral es algo que va a ir marcando también al mercado”. Porque opina que un cambio de signo político puede ser importante para definir el ánimo de los mercados, que va a ir evaluando las tendencias de las encuestas.