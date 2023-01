Entre planteos de nulidad y el llanto de los guardias: así fue la primera audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa.

La primera audiencia finalizó con el duro testimonio del padre de Fernando Báez Sosa, que hizo llorar hasta a los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Las declaraciones del padre de Fernando Báez Sosa

Silvino comienza a hablar con calma. Cuenta que Fernando era el ser más amado de su vida: “Era un chico muy bueno, soñador, educados. Nunca tuvo problemas con nadie”.

Silvino, al igual que Graciela, reflota frente a los jueces del tribunal los días felices de los fines de semana junto a Fernando: “Almorzábamos tipo 14, cuando él volvía de jugar a la pelota. Fernando era un chico de la casa”. Destaca que su hijo era tímido y cuenta que, a pesar de eso, logró hacerse de muchos amigos cuando se cambió de colegio. “En mi vida me imaginé que podía pasar algo así. Pero estamos acá con Graciela por Fernando”.

Entonces, Burlando le pide que recuerde cómo fue que se enteró del crimen de su hijo: “Yo iba a trabajar. Graciela se levantó antes que yo. Yo estaba dando vueltas en la cama y sonó el teléfono: era una señora amiga o conocida de Graciela que llamaba de Villa Gesell. Yo la escucho decir: ‘No sé nada, ¿qué paso’. Graciela se cambió y me dijo que nos preparáramos para ir a ver a Fernando. En ese interín, sonó el teléfono y ella me pasó: ‘Soy el comisario Rosales lo estoy llamando desde Villa Gesell. Su hijo murió en una riña’. Yo no lo podía creer, porque Fernando nunca tuvo problemas con nadie, no tiene ni un enemigo. Retrocedí un segundo y Graciela me dijo: ‘¿Qué paso?’. No podía mentirle. ‘Nos mataron a Fernando’, le dije. Y ella me pegó cómo cinco puñaladas en el pecho. ‘Vos me estás mintiendo’, me decía”.

A Silvino se le quebró la voz, suspiró y alguien le alcanzó un vaso de agua antes de continuar con su declaración.

El viaje eterno a Villa Gesell tras la noticia de la muerte de Fernando

Silvino recordó que, luego de que la vida se les partiera a pedazos tras enterarse de la muerte de su hijo, enseguida ambos viajaron a La Costa: “Duró como ocho horas porque era cerca del cambio de quincena. Llegamos a la fiscalía, me acerqué al mostrador y vi el documento de mi hijo”. Y rememeró el dolor cuando pidió ver el cuerpo de Fernando: no se lo permitieron. “Está a cargo de la Justicia”, le contestaron.

Silvino narró ante los jueces que cuando, finalmente logró ir a reconocer a su hijo, “fue duro porque una parte de mi estaba tirada en una bandeja de acero inoxidable con la cabeza reventada”. Y continuó: “Estaba chorreando sangre por todos lados. No lo podía tocar”. Era estremecedor el relato del papá de Fernando a este punto de su testimonial.

“Señores jueces, acá estan escuchando el relato de un padre que ha perdido todo: ha perdido la felicidad, las ganas de vivir, de luchar, y perdió lo mejor de todo, que es el abrazo de su hijo. Dutrante mucho tiempo tuve una enfermedad en los riñones e hice un año y seis meses de diálisis. Me costó tanto... pero abría la puerta de casa y Fernando se colgaba de mi cuello: ‘¿Cómo estás papa?’, me decía. Y ese tipo que venía muerto de la diálisis terminaba mas vivo que nunca con el abrazo de su hijo. ‘Cuando sea grande te voy a dar mi riñón…', me decía.

Con su relato Silvino hizo llora a varios en la sala, entre ellos, los guardias de seguridad que escoltaban a los imputados. Luego, se levantó y salió del recinto.

El juicio se reanuda este martes.