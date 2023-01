Con el paso de las horas, los hinchas que suelen compran todas sus camisetas, especialmente la de la Selección Argentina, se pusieron a indagar sobre la marca y los precios de la ropa que lució Messi en la foto junto a Antonela, Thiago, Mateo y Ciro en su casa de Funes.

Así como la publicación tuvo rápidamente miles y miles de likes, también se supo pronto que la ropa era de Gucci. La camisa vale 950 euros en varios portales y la bermuda está 1.180 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

Al parecer, la demanda del conjunto se disparó. Al final del 1 de enero del 2023, en varias tiendas figuraba que el producto estaba agotado.

El emotivo mensaje de Messi para fin de año

Anteriormente, el propio Messi había publicado en redes sociales una emotiva carta para despedir el año 2022, uno de los más importantes en su carrera futbolística ya que consiguió el tan ansiado Mundial con Argentina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

"Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí”, escribió Leo.

En esa misma línea, agregó: “Quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increíble poder compartir este camino con todos ustedes. Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí”.

Por último, el jugador del Paris Saint Germain dejó un deseo para el año entrante. “Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023", pidió.