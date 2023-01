El PSG perdió 3-1 contra el Lens, aunque mantiene su liderazgo en la Ligue 1. Sin Lionel Messi ni Neymar, el conjunto parisino no logró mantener su invicto en la fecha 17 y su escolta quedó a cuatro puntos. El argentino Facundo Medina fue titular en el local, al igual que Kylian Mbappé para el visitante.

Con Neymar suspendido por la expulsión en la fecha pasada y con Messi todavía de vacaciones, el PSG cayó en su visita al Lens. Mbappé no pudo hacer valer su jerarquía y el conjunto de Christophe Galtier sufrió una dura caída.

Medina, que fue uno de los jugadores reservados por Lionel Scaloni en caso de necesidad para completar la lista de 26 futbolistas del Mundial de Qatar 2022, jugó un gran partido y dejó una particular declaración: “Yo no soy de hablar del rival, pero le faltó el mejor jugador del mundo y Neymar”.

El defensor nacido en Villa Fiorito redobló la apuesta y desafió a un periodista: “¿Todavía te quedan dudas de que Messi es el mejor? Hay que disfrutarlo, espero que siga y no deje de jugar”.

Además, cuando le consultaron por Emiliano Martínez, intentando reavivar la polémica por sus festejos, Medina respondió con altura y se limitó a hablar de lo futbolístico: “El Dibu es un grandísimo arquero, tiene una personalidad que me encanta y me alegra que esté viviendo esto con el resto de los jugadores. Se lo merecen por el esfuerzo”.

Leandro Paredes y Ángel Di María vuelven a Italia y Lionel Messi prepara su regreso a París





Después de cumplir el sueño de sus vidas, los futbolistas de la Selección argentina van dejando atrás los festejos y emprenden el regreso a sus clubes. Los referentes rosarinos fueron los últimos en interrumpir sus vacaciones: después de la megafiesta que organizó Lionel Messi, Ángel Di María partió rumbo a Italia en compañía de Leandro Paredes y sus respectivas familias.

A los jugadores de la Juventus los esperan en Turín y regresaron en conjunto este domingo, según informó Clarín. Partieron desde Fisherton, el aeropuerto de Rosario, donde Leo y Fideo habían arribado días atrás después de los festejos.

Messi partirá el lunes 2 de enero. Volará en su jet privado para reincorporarse al París Saint Germain y encarar la segunda mitad de la temporada. Junto con Antonela Roccuzzo y sus hijos, el capitán de la Scaloneta volverá para encontrarse con Kylian Mbappé.

Facundo Medina estuvo en la consideración de Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar 2022: Juan Foyth le ganó la pulseada y se quedó con el boleto a Doha. El defensor fue la figura del Lens en la victoria de este domingo 3-1 ante PSG y se tomó el tiempo de elogiar a Lionel Messi.

Con esta victoria, el Lens quedó segundo, a cuatro puntos del PSG, y le cortó el invicto de 32 partidos seguidos. El conjunto parisino no había perdido por la Ligue 1 en toda la temporada y la última derrota había sido en marzo de 2022 ante Mónaco, cuando tampoco jugó Messi.

“Yo no soy de hablar del rival, pero le faltó el mejor jugador del mundo y Neymar”, arrancó el exfutbolista de Talleres de Córdoba. Si bien perdió la posibilidad de jugar una Copa del Mundo al lado del astro rosarino y consagrarse campeón, no ocultó su felicidad: “Como hincha argentino estoy más que contento por ganar el Mundial, me tocó vivirlo y sufrirlo acá en Francia”.