Mario David Benítez fue asesinado de un disparo en el cuello mientras celebraba la Navidad del 2019 con su familia en la localidad de Lomas de Zamora. Pasaron más de 3 años de aquella fatídica noche y todavía no se sabe quién le disparó. “Lo único que queremos es justicia”, le dijo a TN Marcela, la hermana del albañil.



“Cuando murió mi hermano había un hombre en la vereda, pero ahí se corta el video. No lo pasaron completo, hay partes que faltan. Es imposible que sea una bala perdida”, dijo en referencia a que existe una grabación de una cámara de seguridad que captó el momento.

El hecho sucedió a las 00:15 de la madrugada en una casa ubicada en Terrada 2388, en la localidad de Villa Albertina. “El Gordo”, como le decían sus seres queridos, salió a la vereda para ver los fuegos artificiales y de repente un balazo impactó en su cuello.

Los familiares lo trasladaron hasta el Hospital Allende, donde falleció minutos después de su ingreso. En ese momento, la causa quedó a cargo de la fiscal Silvina Estévez, de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, que la caratuló como “averiguación de causales de muerte”.

Sin embargo, Marcela aseguró a este portal que el caso “quedó en la nada”. A su vez, remarcó que la familia hasta el día de hoy tiene muchas dudas sobre lo ocurrido: “La bala le dio en la garganta. Nunca estuvo confirmado si fue una bala perdida. Hay muchas cosas que no cierran”.

De acuerdo al resultado de la pericia balística, el disparo que recibió en el cuello fue cruzado y no impactó desde arriba. Ante esto, la familia descarta que se trate de una bala perdida.

Poco tiempo después de la muerte de Mario, un joven quedó detenido, pero la Justicia lo liberó porque determinaron que no estuvo involucrado en el hecho.

Mario David Benítez murió de un balazo la madrugada del 25 de diciembre

El dolor de la familia de Mario David Benítez a 3 años de su muerte



Los seres queridos del albañil, quien hoy tendría 33 años, todavía no pueden creer lo que pasó la madrugada del 25 de diciembre de 2019. “Hasta el día de hoy no nos podemos levantar”, aseguró Marcela.

“Mi mamá no es la misma de antes, la mentalidad de ella ya no es la misma. Hace 3 años que no podemos dormir bien, estos 3 años fueron un infierno. Quiero que se haga Justicia”, agregó.

Hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario del crimen y todavía no hay ningún detenido. Marcela, al igual que sus tres hermanas, aseguraron que en 2023 esperan poder empezar desde cero con la investigación. “Vamos a poner un abogado y movernos porque esto no puede quedar así”, cerró.