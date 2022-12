Lo que produjo la salida de Donda para el Gobierno

El oficialismo cierra el 2022 de la misma manera que lo transitó: con internas, polémicas y declaraciones cruzadas. Este viernes, horas después de que Victoria Donda anunciara su salida del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) con críticas al Gobierno, desde Casa Rosada respondieron que no se trató de una renuncia, sino que fue el propio Alberto Fernández quien decidió echarla por falta de resultados.



Además, advirtieron a todo el arco oficialista que los funcionarios deberán “alinearse con la gestión” en 2023, un año clave por las elecciones. “Es un año en el que se deben mostrar resultados”, le dijeron a TN fuentes oficiales.

Donda, quien había asumido en diciembre de 2019, fue una de las funcionarias que más duró en su cargo durante la actual gestión, pero en los últimos meses se profundizaron sus diferencias. De hecho, en su carta de renuncia al Presidente, dejó un fuerte mensaje con cuestionamientos a las agresiones por ser mujer y en el que soslayó la posibilidad de que fuera corrida por decisión del Presidente.

“Hoy redacto estas líneas alejándome de mi rol institucional como titular del Inadi, justamente convencida de que se dejó de escuchar allí donde más se debe hacerlo”, inició en la carta.

La exdiputada denunció que “se dejó de escuchar a las voces que desde hace un tiempo insistían en la necesidad de establecer instancias para llegar a una síntesis necesaria en medio de una gestión nacional que cada vez nos fue dejando con más sabor amargo y sin capacidad de respuesta a demandas crecientes y complejas para una sociedad que espera más de nosotros”.

También apuntó fuertemente contra el asesor presidencial Juan Manuel Olmos: “Agravando fuertemente lo anterior, por el hecho de ser mujer y no encontrar en el gobierno nacional espacio legítimo para que nuestras voces sean debidamente escuchadas, hace pocos minutos me enteré a través de Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia, sobre la posibilidad de mi corrimiento del Inadi, centralmente como consecuencia –según me informaron– de mi posicionamiento político respecto a la etapa actual, elemento que hice visible en reiteradas ocasiones en mi discurso público”.

La respuesta del Gobierno a Victoria Donda

El asesor Juan Manuel Olmos, uno de los alfiles de Alberto Fernández en Casa Rosada.



Horas después de que se diera a conocer la noticia, en medio de una seguidilla de salidas de funcionarios, Olmos salió públicamente a aclarar “ante las declaraciones hechas por la doctora Victoria Donda” que él le transmitió “la decisión del Presidente de no renovar su intervención al frente del Inadi” por “la pérdida de confianza del titular del Poder Ejecutivo en su capacidad”.

Por eso, explicó, “la funcionaria tomó la decisión de renunciar 48 horas antes de la finalización de su mandato”.

Este viernes, fuentes de Casa Rosada insistieron, en diálogo con TN, que la echaron por “falta de resultados” y porque “los funcionarios tienen que estar alineados en un año clave para el oficialismo”.

“En esta etapa, los funcionarios que no funcionaron se van a ir. No se puede encarar el 2023 con integrantes que no estén comprometidos con el proyecto. Tienen que dar resultados”, sentenciaron.

Por su parte, esta tarde Donda también sostuvo que su desplazamiento tuvo que ver con su cercanía con las ideas políticas de Cristina Kirchner.

“Lo que me manifestó el vicejefe de Gabinete es que había un desacuerdo con mis posiciones políticas públicas, que tienen que ver con coincidir con la mirada política y estratégica que plantea Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que llegó un punto donde lo mejor es dar un paso al costado y alejarme de la titularidad del instituto”, aclaró en diálogo con Radio Continental.

Fuente: TN