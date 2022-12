"Juanfer" Quintero encamina su salida de River

El mediocampista de River Juan Fernando Quintero anunció que no continuará en el club una vez que venza su vínculo y podría arribar al fútbol de Brasil, donde lo sondearon en mercados de pases anteriores.

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el oriundo de Colombia se despidió de los hinchas de la entidad de Núñez ya que a partir del 1 de enero tendrá el pase en su poder luego de no llegar a un acuerdo tras una serie de idas y vueltas en la que no lograron cumplir con las pretensiones económicas del jugador de 29 años.

"No traten de entenderlo! Siempre fui feliz en RIVER. Digan lo que digan solo tengo que agradecer a Todo el MUNDO RIVER. Acá tienen un hincha de por VIDA !! GRACIAS Y FELIZ AÑO PARA TODOS", publicó el mediocampista junto a una fotografía suya.

A partir de 2023, Quintero quedará con el pase en su poder y Flamengo de Brasil se perfila como uno de los candidatos a quedarse con el futbolista de la Selección de Colombia. Pese a que desde un principio manifestó su deseo de seguir ligado al "Millonario", ambas partes hicieron lo posible para que se concrete, pero el aspecto económico complicó las cosas.

La dificultad radicó en que por su condición de residente argentino, ya que está hace un año en el país, River no puede girar divisas al exterior en concepto de compra de derechos económicos ya que el Banco Central no lo permite. El único camino viable era depositarle el sueldo en una cuenta nacional, aunque la cifra en dólares se transformaría automáticamente en pesos, a valor oficial, y no era nada beneficioso para el jugador.

Más información

Chelsea cerca de incorporar a Enzo Fernández

Enzo Fernández, futbolista de la Selección Argentina y Benfica, se convirtió en la figura deseada del mercado de pases y, luego de que el club dueño de su pase acepte negociar su venta, el Chelsea se posiciona como favorita para contar con sus servicios.

Tras el Mundial de Qatar 2022 en el que el mediocampista alzó la Copa y fue premiado como el jugador joven revelación, despertó el interés de los clubes grandes de Europa que hicieron distintos sondeos pero no lograron apetecer la jugosa cifra de 120 millones de euros que vale su cláusula de salida.

Si bien los primeros en manifestar su interés fueron Liverpool y Real Madrid, finalmente el que picó en punta es el Chelsea, que avanza firme en su reconstrucción tras la turbulenta salida de su anterior dueño, el ruso Román Abramóvich, y Fernández podría convertirse, a los 21 años, en el eje del equipo que milita en la Premier League.

Más allá de haberse mostrado infranqueable en un comienzo, el club portugués, que hace seis meses le compró a River el 75% del pase del jugador, está al tanto que ni su elevada cláusula de recisión es algo que podría frenar a las entidades más importantes del mundo, por lo que en las últimas horas hubo un cambio de postura y la directiva del Benfica aceptó negociar por el mediocampista.

En este contexto, la institución de Portugal abrió charlas con el Chelsea, que ofrece un monto superior al de la cláusula -serían 127 millones- pero, a diferencia de lo que implicaría abonar la recisión unilateral, la intensión del club de Inglaterra es negociar formas de pago para no tener que poner todo el dinero de una sola vez, algo imposible para los Blues.