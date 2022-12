El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decretó esta tarde tres días de luto nacional por el fallecimiento del legendario Edson Arantes do Nascimiento, "O Rei" Pelé, a los 82 años.

"He declarado luto oficial en todo el país, por un período de tres días, contados a partir de la publicación de este decreto, en señal de pesar por el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimiento, Pelé, exjugador de fútbol", reza el decreto firmado por Bolsonaro, se informó oficialmente.



Tricampeón mundial con la selección de Brasil (1958, 1962 y 1970), Pelé falleció hoy en el hospital Albert Einstein, de Sao Paulo, donde convalecía desde el 29 de noviembre debido a una infección respiratoria generada por el covid-19 y por un tratamiento por cáncer de colon.

Pelé será sepultado en la ciudad de Santos (sureste), donde radica el club en el que basó su carrera profesional, el Santos Futebol Clube, informó la cadena local O Globo.

Los asombrosos números de la carrera de Pelé

Ganó la Copa del Mundo con Brasil en 1958, 1962 y 1970, el único jugador que levantó tres veces el trofeo.

A los 17 años, se convirtió en el jugador más joven en ganar el Mundial, un récord que aún está vigente.

Marcó 757 goles en 812 partidos oficiales con su club y su Selección, un récord que se mantuvo durante décadas hasta que el portugués Cristiano Ronaldo eclipsó su marca.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y el Santos afirman que Pelé marcó un total de 1.283 goles en 1.367 partidos, mientras que la FIFA sitúa la cifra en 1.281 goles en 1.366 encuentros. Otras fuentes dan cifras variables en función del tipo de partidos que se consideren.

Pelé marcó 77 goles en 92 partidos oficiales con Brasil, lo que le convierte en el máximo artillero de la historia del país junto a Neymar, quien igualó su marca en el Mundial de Qatar 2022.

El exdelantero brasileño anotó 12 goles en Copas del Mundo y dio seis asistencias en México 1970, un récord en un Mundial.

Marcó 92 tripletes en partidos oficiales y no oficiales.

Anotó 127 goles con el Santos en 1959, lo que se considera el mayor número de goles marcados por un jugador de club en un año corrido.

Acabó como máximo goleador del Santos con 643 goles en 659 partidos oficiales.

Ganó seis veces la Serie A brasileña con el Santos (1961-1965 y 1968).

Ganó dos Copas Libertadores con el Santos (1962 y 1963).

¿Cuál es el patrimonio que dejó Pelé?



La leyenda brasilera tuvo una de las carreras futbolísticas más exitosas de la historia y una vez retirado emprendió distintos proyectos que lo ayudaron a construir su gran fortuna.

Falleció Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, uno de los mayores referentes en la historia del fútbol y en sus años de carrera, el tres veces campeón mundial, recaudó una gran fortuna. Además, una vez finalizado su tiempo como futbolista continuó acrecentando su patrimonio con otros proyectos.

Según señalaron desde el portal Celebrity Net Worth, O'Rei tenía un patrimonio mayor a los cien millones de dólares.