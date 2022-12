Australian Open: Djokovic apuesta todo en su regreso

El tenista serbio Novak Djokovic (5) aseguró este jueves que es "genial estar de vuelta en Australia", casi un año después de su deportación por no haber estado vacunado contra el coronavirus, lo que consideró "una experiencia valiosa", aunque "nada fácil".

"Es genial estar de vuelta en Australia", dijo el serbio en declaraciones publicadas por ATP tras entrenar en Adelaida, donde disputará el torneo ATP 250, que arranca el 1 de enero, para preparar su regreso al Abierto de Australia, del 16 al 29 en Melbourne.

Djokovic, que ganó nueve veces el Aus Open, tuvo que abandonar ese país en enero de este año antes del inicio del torneo porque no se había vacunado contra el Covid cuando esto era obligatorio en Australia para cualquier viajero.

En esa oportunidad las autoridades australianas le negaron la exención y procedieron a deportarlo prohibiéndole además la entrada al país por los próximos tres años aunque posteriormente levantaron esa decisión.

Djokovic, al ser consultado sobre el tema, reconoció: "Lo que ocurrió hace doce meses no fue fácil y por supuesto que es decepcionante dejar el país así. Es una de esas cosas que me acompañarán el resto de mi vida. Nunca había experimentado algo así y espero no volver a hacerlo nunca"

El ganador de 21 Grand Slams buscará su décimo título en Australia y prometió "hacer todo lo posible para jugar un buen tenis y dar buenas emociones y buenas sensaciones al público".

El Abierto de Australia repartirá una cifra récord de premios

La edición 2023 del Abierto de tenis de Australia, primer torneo de Grand Slam de la temporada previsto a partir del lunes 16 de enero del año próximo, ofrecerá la cifra récord de 48,3 millones de euros (76,5 millones de dólares australianos) en premios.

El español, Rafael Nadal se consagró campeón en la edición 2022 del Abierto de Australia

Este monto representa un aumento del 3,4% respecto de la edición 2022 y confirma la tendencia de los últimos 20 años en la que los premios del certamen crecieron más del triple, informó ANSA.

De esta manera, el ganador del torneo masculino y la vencedora del cuadro femenino recibirán 1,88 millones de euros cada uno.

También aumentará la cifra que recibirán los jugadores eliminados en las instancias previas del torneo: los que se despidan en la primera ronda recibirán 67.000 euros mientras que los pierdan en su segundo partido percibirán casi 100.000.

El director del torneo, Craig Tiley, declaró que el total del monto de los premios de los torneos jugados durante el verano australiano superará por primera vez los 63,2 millones de euros.

"Poder entregar las mejores oportunidades es la clave para garantizar el éxito de estos torneos y garantizar que los mejores jugadores sean premiados como merecen", resaltó Tiley.

