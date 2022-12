El presidente de Colón lanzó duras críticas contra el Pulga

"Si no quiere seguir, es voluntad de él. La excusa que sacó no es aceptada", afirmó José Vignatti sobre la situación con el jugador tucumano.

En las últimas horas, el presidente de Colón José Vignatti se refirió a la salida del club del Pulga Rodríguez.

"La obligación de él es seguir, si no quiere hacerlo es voluntad de él. La excusa que sacó no es aceptada. Todos los años cuando finalizaba el año empezaba la novela y ahora no fue la excepción", aseguró el máximo dirigente sabalero.

Está claro que eligió irse por la ventana, distanciado de la dirigencia y generando un foco de conflicto, publicó el diario UNO de Santa Fe.

Se sabe que el Pulga siempre se manejó con idas y vueltas y posturas muy ambiguas. En cada mercado de pases, su nombre se asociaba a otros clubes y la chance de emigrar estaba sobre la mesa. Pero esas movidas eran por parte del futbolista y de su representante y no del club. Por ello ya se trataba de un modus operandi.

Luis Rodríguez siendo un jugador muy querido por los hinchas, recorrió el camino del conflicto. Será reconocido siempre por lo hecho en Colón en el aspecto deportivo.