Alfaro despidió el 2022 con un brindis en la Municipalidad

Este jueves, el intendente Germán Alfaro encabezó el tradicional brindis de fin de año de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

"Este es mi último año de gestión y estamos muy conformes. Este no es un chau para siempre y vamos a seguir acompañandolos desde el lugar que quieran los tucumanos, estoy seguro que será desde Casa de Gobierno", señaló a la prensa.

"Quieren mantener a los tucumanos pobres y rehenes"

Con apenas un día de diferencia, el Poder Ejecutivo (PE) creó 12 decretos para girar $ 2.250 millones de fondos no reintegrables para nueve municipios administrados por intendentes oficialistas. Los instrumentos fueron rubricados entre el 12 y el 13 de diciembre, pero fueron publicados todos juntos el lunes, en el Boletín Oficial (BO) N° 30.376. Las críticas de la oposición respecto a la discrecionalidad y la discriminación no se hicieron esperar. Y ahora también el intendente Germán Alfaro (PJS-JxC) embistió contra la gestión de Osvaldo Jaldo, a la que acusó de repartir estos dineros con fines netamente electorales.

El jefe capitalino afirmó que la novedad no lo sorprendió. “Es más de lo mismo. Es más impunidad. Lo peor es que ese dinero no llega a los vecinos. Son fondos que se envían con fines electoralistas. Es una vergüenza lo que estamos viviendo”, disparó Alfaro.

El presidente del PJS, quien aspira a encabezar la fórmula gubernamental de JxC en 2023, señaló que la Provincia lleva girado unos $ 20.000 millones de aportes financieros no reintegrables a los municipios en 2022, pero consideró que eso no se tradujo en mejoras en el interior ni en beneficios para los vecinos. “Cerca de $ 5.000 millones le vienen dado a Banda del Río Salí (en fondos no reintegrables). Para mí son ocho o nueve planillas de sueldo. Y Banda del Río Salí sigue siendo lo mismo o peor. Me duele que ese dinero no llega a los vecinos”, embistió.

“En el interior existe mayor pobreza e informalidad. Deben trasladarse al Gran San Miguel de Tucumán para trabajar. Como primera medida tendrían que ayudar alimentariamente a la gente. No tienen qué comer en el interior. Con esa cantidad de dinero es suficiente para paliar esta situación. Hay muchos tucumanos que no pudieron poner nada en la mesa el 24 y que tampoco van a tener el 31”, desarrolló Alfaro.

Alfaro duda que Manzur vaya a ungir a Jaldo como su candidato

Alfaro se refirió al desatino presidencial de anunciar el desacato a un fallo de la Corte Suprema, para luego cambiar radicalmente de postura, pero antes de eso, sembró dudas sobre la conformación de la fórmula del Frente de Todos para 2023.

A juicio de Alfaro, no está asegurada la candidatura a gobernador del dirigente tranqueño, porque Manzur aún no tiene decidido ungirlo como su sucesor para secundarlo en la lista.

El intendente capitalino remarcó que pese a que fue habilitado por la Corte a ser candidato a vicegobernador, Manzur evitó confirmar la fórmula, atribuyendo esto a la posibilidad de que el enroque de la dupla que ganó los dos comicios anteriores nunca se concrete.

Y para respaldar sus dichos destacó que sería inédito que quien perdió hace apenas dos años la interna más dura que se recuerde en el peronismo tucumano, sea quien encabece ahora la nómina, “Los que ganaron se deben preguntar por qué tenemos que trabajar para el que perdió”, señaló Alfaro.