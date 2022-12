El legislador José Ricardo Ascárate denunció al presidente, Alberto Fernández, y lo acusó de desobediencia juridicia e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El parlamentario tucumano dijo que con la decisión presidencial de pagar con bonos la coparticipación decidió quebrar el orden constitucional y atentar contra el Estado de Derecho.

"El delito ha quedado configurado -dijo Ascárate- ya que no solo no están de acuerdo con el fallo, sino que no está dispuesto a cumplir lo que la Corte Suprema ha ordenado, inclusive instigando a la desobediencia, algo que no se puede aceptar en nuestro estado de derecho ya que las decisiones de la Corte están para acatarlas. El Presidente debe ser sancionado con la inhabilitación perpetúa en ejercicio de su cargo público", remarcó.

"Por último, se puede ver la firma de 14 gobernadores -resaltó Ascárate-, quienes reciben entre un 70% y un 88% de subsidios por parte de Nación, lo cual no debería condicionar la decisión de acompañar o no ir contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación", insistió.

Coparticipación: catorce gobernadores apoyaron a Alberto Fernández

Alberto Fernández recibió un nuevo respaldo de los 14 gobernadores que la semana pasada firmaron el comunicado en contra del fallo de la Corte Suprema en el conflicto por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Después de su marcha atrás respecto al cumplimiento de lo dispuesto por los jueces, los mandatarios se abrazaron al silencio, molestos y sorprendidos.

Sin embargo, en las últimas horas decidieron, a través de las fiscalías de Estado de cada una de las provincias, hacer una presentación ante la Corte Suprema de la Nación apoyando el pedido del gobierno nacional para que el máximo tribunal revoque su propio fallo en beneficio del gobierno porteño, además de la recusación a los jueces que la integran.

En la Casa Rosada, altos funcionarios del gobierno nacional, dejaron saber su satisfacción por el apoyo político de los mandatarios, ya que se había generado un vacío y un silencio extenso en las últimas horas, cuando Fernández decidió cumplir con el fallo de la Corte y pagarle al gobierno porteño, aunque no en pesos, sino con bonos TX31.

El Gobierno está analizando la posibilidad de extender un impuesto a los bancos y subir un gravamen al juego online con la idea de recaudar, durante el año que viene, los fondos necesarios para hacer frente al fallo de la Corte Suprema que ordenó restituir parte de la coparticipación que la Nación le había quitado a la Ciudad de Buenos Aires.

Esa posibilidad se baraja actualmente en el Ministerio de Economía, que conduce Sergio Massa. Para el tigrense, existen dos condiciones previas para avanzar. Que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta elimine el impuesto transitorio a las tarjetas de crédito y a las letras de liquidez (leliq), y en segundo lugar, que la oposición apoye la idea del Gobierno en un temario para debatir en las extraordinarias del Congreso, que podrían ser en la segunda quincena de enero de 2023.