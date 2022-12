"Tengo mis dudas de que Jaldo sea el candidato de Manzur"

Sin dejar de reconocer que la fuerza que integra mantiene algunas diferencias, el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, manifestó que "tengo mis dudas de que Osvaldo Jaldo vaya a ser el candidato de Juan Manzur, porque ellos también tienen problemas internos".

El referente de Juntos por el Cambio señaló a Los Primeros TV que "tal vez hoy Manzur pueda anunciar la fórmula del oficialismo con Jaldo como candidato a gobernador y él a vicegobernador, pero tengo mis dudas y el 14 abril cuando vence el plazo para la presentación de candidaturas veremos que sucede".

"Es más, diría que depende de la unidad de Juntos por el Cambio, la unidad del Frente de Todos", agregó.

Al respecto, Alfaro explicó que "acá hay una lógica que no se está dando y que todavía no logran entender algunos dirigentes. En el 2021 fuimos a una PASO, la ganó Manzur y la perdió Jaldo, y ahora Jaldo es el candidato y qué ocurre con todos los que trabajaron para Manzur. Los que le ganaron a Jaldo en las internas ahora cuestionan que tienen que ir por detrás de quienes perdieron y tampoco nos podemos olvidar de todo lo que se dijeron, que se tendrán que meter el oflador no sé adónde y que se llevaron valijas (con dinero) a los domicilios y lo hicieron responsable a Manzur de todo lo malo que sucedía en la provincia. Se dijeron de todo y eso no tiene retroceso, no se termina de un día para el otro".

El titular del Partido para la Justicia Social también analizó el contexto nacional al señalar que "la gente siente lástima y vergüenza ajena por el Presidente (Alberto Fernández), donde un día decide ponerse en contra de un fallo de la Corte Suprema de Justicia por al coparticipación, junta a 14 gobernadores entre ellos Jaldo y dice que vamos a ir en contra del fallo, y al día siguiente anuncia que pagará con bonos y los deja a todos los gobernadores en offside".

"Este es un Presidente totalmente debilitado, creo que es peor que De la Rúa, no pudo ir a participar de la final del Mundial de Qatar 2022 y no fue por una cuestión de cábala sino porque no está en condiciones, no es un líder mundial, no es un hombre reconocido en el mundo. Como tampoco pudo lograr que lo vayan a visitar los jugadores de la Selección Argentina, no quisieron ir a la Casa Rosada porque una foto con él ya no le suma a nadie", afirmó.

"Hemos vivido 30 ó 40 días de ficción y ahora comienzan los problemas. No hemos tenido un buen consumo en Navidad, porque a la gente no le alcanza la plata, el consumo cayó un 28% y eso lo sufren los comerciantes. Con esta mala decisión del Presidente de no acatar el fallo de la Corte, el dólar se disparó a $356 y eso significa remarcación de precios y mayor aumento", aseveró el intendente capitalino.

Tucumanos sin agua ni viviendas

Al tomar conocimiento del reparto discrecional que hace el Poder Ejecutivo de montos millonarios a las intendencias del mismo signo político, Alfaro expresó que "Tucumán dejó de ser una provincia productiva para convertirse en una de servicio, donde el 60% de la gente trabaja en el Estado y una provincia no puede vivir de esa forma".

"Tampoco se pueden entregar o tirar los dineros públicos de manera discrecional, como lo hace el Jefe de Gabinete, el gobernador en uso de licencia Juan Manzur. Que envía 6.000 millones de pesos sin ningún criterio más allá de la intencionalidad electoral. En las cuentas que hacemos ligeramente, vemos que a Banda del Río Salí le dieron más de 5.000 millones de pesos eso significa 8 ó 9 planillas salariales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Pero dónde están todos esos fondos, porque para mía La Banda sigue siendo La Banda y no sé si peor", afirmó Alfaro.

Luego de repasar las distintas partidas asignadas a distintos municipios por algo más de 2.200 millones de pesos, el intendente capitalino aseguró que "esto es manejar el dinero impunidad, sin importarle la gente. Porque la gente todavía no tiene sus necesidades básicas satisfechas, no puede ser que en Tucumán haya tucumanos sin agua, que viven sin luz y que no tienen viviendas".

"Está claro que acá lo que tenemos es una lucha del poder por el poder mismo, porque ese dinero no llega a la gente y muchos funcionarios de este gobierno provincial han edificado todo su patrimonio sostenido por el Estado. El día que no lo tengan al Estado, eso se cae como un castillo de naipes, por eso es la lucha del poder por el poder mismo. Así eso te lleva a violar la Constitución, a no respetar las normas, a pretender ser reelegido, a adelantar las elecciones y buscando siempre todos los atajos y las trampas para sostenerse en el poder y solucionar sus propios problemas y acrecentar su patrimonio", concluyó Alfaro.