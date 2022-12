El tradicional evento cordobés de música y jineteada se realizará del 6 al 16 de enero. New Holland participará como el sponsor principal.

Todos los años, la ciudad de Jesús María, en Córdoba, recibe visitantes para su histórico festival de doma y folklore. Este 2023, la nueva edición tendrá lugar del 6 al 16 de enero en el clásico anfiteatro José Hernández.



Tras la suspensión en 2021 y una realización con restricciones en 2022 por la pandemia de coronavirus, la próxima será, por primera vez en los últimos años, una edición tradicional. Por fuera de los eventos habituales, en la apertura, el viernes 6, se presentará Abel Pintos como figura central. Mientras que a mitad de festival tendrá espacio el retorno de Los Manseros Santiagueños que en Córdoba siempre significaron un fenómeno convocante. El último día, cerrarán el festival Los Palmeras.

New Holland Agriculture, marca de CNH Industrial, estará presente nuevamente como auspiciante oficial de este mítico festival de doma y folklore. “Estamos muy felices de que la familia New Holland esté nuevamente presente en el encuentro que, por su trayectoria y excelencia, reúne a la gente de campo y los fanáticos de la diversión y la música. Sin duda, esta es una nueva oportunidad para seguir demostrando la potencia de nuestros equipos a todos los productores presentes. Además, Jesús María nos permite reforzar y estrechar aún más nuestro vínculo con los clientes”, expresó Gabriel Tronchoni, Gerente de Marketing de New Holland Argentina. “Este será nuestro cuarto año en el evento que refleja los principales valores de la tradición argentina. Además, por segunda vez, el festival llevará el nombre de nuestra marca, lo que nos enorgullece aún más”, añadió.

La marca contará con un espacio exclusivo para que la experiencia de los clientes sea excepcional. Las noches en el gran festival estarán llenas de actividades como espectáculos musicales y culturales.

La grilla del festival por supuesto tiene un gran espacio reservado para la doma. En el campo, se anunciaron 90 montas por noche con 12 millones de pesos en premios para los jinetes y, entre otros espectáculos con caballos, destacaron el entrevero de tropillas o las tropillas entabladas que irán del domingo 8 al jueves 12 de enero con más de 700 caballos de todo tipo de pelajes.

Toda la información y la compra de entradas se puede realizar a través de la página del festival.